Концертные программы

Музыкальная программа "Симфония Elden Ring + Dark Souls", погружающая слушателей в мрачные и эпичные миры, созданные Хидэтака Миядзаки
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Сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора
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Совершенно новая концертная программа по музыке итальянского гения в прочтении виртуозных солистов оркестра CAGMO.
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CAGMO представляет концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора – «Саундтреки Ханса Циммера»
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Концертная программа, посвященная одному из самых популярных аниме современности – «Симфония Demon Slayer» в исполнении струнного оркестра и хора
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Грандиозная концертная программа BTS Symphony: Army Universe в двух актах при участии двойного состава оркестра
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Новая концертная программа – «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» в двух актах, объединившая лучшие композиции таинственной Инадзумы и колоритного Сумеру
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Концертная программа по мотивам саундтрека одного из самых великих аниме в истории — «Симфония Evangelion» в исполнении симфонического оркестра и хора
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Концертная программа по саундтрекам к фильмам гения японской анимации – «Симфония Миядзаки»
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Концертная программа, посвящённая творчеству величайшей в истории «королевской» рок-группы – «Симфония Queen»
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Обновленная концертная программа K-Pop Symphony: BTS, посвящённая творчеству всемирно известной к-поп группы
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Концертная программа по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто»
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Обновленная концертная программа K-Pop Symphony: Stray Kids, посвящённая творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop
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Концертная программа по одному из самых невероятных аниме в истории – «Симфония JoJo's Bizarre Adventure»
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Новая концертная программа по мотивам лучших саундтреков легендарного аниме – «Симфония Атака Титанов 1+2» в двух актах
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Новая концертная программа – «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» в двух актах, объединившая лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ
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Концертная программа по мотивам творчества великого композитора – «Саундтреки Эйнауди» в исполнении струнных и фортепиано
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Концертная программа по творчеству легендарной рок-группы Linkin Park
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Уникальная концертная программа на основе оркестровых произведений из популярной вселенной Warcraft
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Симфоническая программа по мотивам легендарной игры Linage 2 в исполнении большого состава оркестра и хора
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Фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора
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Фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора
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Лучшие произведения культовой франшизы Heroes Of Might and Magic в исполнении симфонического оркестра и хора
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Концертная программа по мотивам одной из самых популярных игр – «Симфония Ведьмак» в исполнении струнного оркестра с участием вокала
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