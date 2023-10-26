Музыкальная программа "Симфония Elden Ring + Dark Souls", погружающая слушателей в мрачные и эпичные миры, созданные Хидэтака Миядзаки
Концертная программа, посвященная одному из самых популярных аниме современности – «Симфония Demon Slayer» в исполнении струнного оркестра и хора
Новая концертная программа – «Симфония Геншин Импакт Инадзума + Сумеру» в двух актах, объединившая лучшие композиции таинственной Инадзумы и колоритного Сумеру
Концертная программа по мотивам саундтрека одного из самых великих аниме в истории — «Симфония Evangelion» в исполнении симфонического оркестра и хора
Концертная программа по саундтрекам к фильмам гения японской анимации – «Симфония Миядзаки»
Концертная программа, посвящённая творчеству величайшей в истории «королевской» рок-группы – «Симфония Queen»
Концертная программа по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто»
Обновленная концертная программа K-Pop Symphony: Stray Kids, посвящённая творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop
Концертная программа по одному из самых невероятных аниме в истории – «Симфония JoJo's Bizarre Adventure»
Новая концертная программа – «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» в двух актах, объединившая лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ
Уникальная концертная программа на основе оркестровых произведений из популярной вселенной Warcraft
Симфоническая программа по мотивам легендарной игры Linage 2 в исполнении большого состава оркестра и хора