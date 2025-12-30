премьера
популярное

Симфония Майкла Джексона при свечах

Новая концертная программа по хитам короля поп-музыки — «Симфония Майкла Джексона» в исполнении оркестра при свете свечей
Концерты
О программеТреклист

Ближайшие концерты Симфония Майкла Джексона при свечах Оркестра CAGMO

Фильтры

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по хитам короля поп-музыки — «Симфония Майкла Джексона» в исполнении оркестра при свете свечей.

Оркестровые аранжировки CAGMO по-новому раскроют знакомые хиты, сохраняя при этом фирменный стиль Майкла Джексона.

В программе: Billie Jean, Earth Song, Beat It, Black or White, Heal the World, They Don’t Care About Us, You Are Not Alone, Smooth Criminal, Give In to Me, In the Closet, Stranger in Moscow, Thriller, Remember the Time, Bad, Say Say Say.

Приглашаем услышать легендарные треки по-новому вместе с оркестром CAGMO!

К списку всех программ
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402