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Саундтреки Великих Историй Любви при свечах

Новая концертная программа по знаменитым саундтрекам великих историй любви в исполнении оркестра и женского вокала CAGMO при свете свечей
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О программе

CAGMO представляет новую концертную программу «Саундтреки Великих Историй Любви» в исполнении оркестра и женского вокала при свете свечей.

Оркестровые аранжировки CAGMO и нежный женский вокал по-новому раскроют знакомые мелодии, сохраняя при этом всю пронзительность и красоту великих историй любви.

В программе: 1+1, Форрест Гамп, Отпуск по обмену, Это всё она, Бойфренд из будущего, Ла-Ла Ленд, Завтрак у Тиффани, Реальная любовь, Запах женщины, Амели, 500 дней лета, Дневник Бриджит Джонс, Гордость и предубеждение, МЫ. Верим в любовь, Ромео и Джульетта, Великий Гэтсби, Сладкий Ноябрь, Привидение, Храброе сердце, Титаник, Армагеддон, Телохранитель.

Приглашаем услышать легендарные саундтреки по-новому при свете свечей вместе с CAGMO!

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