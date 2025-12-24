Знаменитая серия концертов оркестра CAGMO «Симфония Геншин Импакт» приобрела новый формат — теперь первый акт состоит из лучших композиций давно полюбившихся регионов Тейвата, а второй акт посвящён произведениям новых регионов.

Симфонический оркестр и хор CAGMO проведут зрителей по Тейвату — через Мондштадт и Ли Юэ, Инадзуму, Сумеру, Фонтейн и Натлан, а также познакомят с новыми и таинственными землями — Нод-Краем и Снежной.

В основе концерта — произведения известного китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). Оркестровая палитра и разнообразие инструментов — от японских барабанов тайко до индийского ситара — и мощное звучание хора создадут неповторимый музыкальный образ каждого региона Тейвата.

Ощутите магию путешествий по миру Genshin Impact вместе с оркестром CAGMO!

*Треклист будет объявлен позднее. Следите за обновлениями!