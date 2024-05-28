Об агентстве Неоклассика

Агентство «Неоклассика» — продюсерский центр, который занимается поддержкой современных форм интеллектуального искусства и формированием гармоничной культурной среды. По итогам 2022 года компания уверенно входит в тройку ведущих коммерческих организаторов культурных событий в России по масштабам своей деятельности: «Неоклассика» реализовала более 900 культурных проектов в 59 городах страны. В числе партнеров агентства — крупнейшие концертные залы и знаменитые композиторы современности. На базе агентства был создан собственный «Оркестр Неоклассика», цель которого — реализация просветительских и благотворительных проектов по популяризации классического и современного композиторского искусства.

До 2020 года компания была известна как пионер жанра современной классической музыки, создавший и распространивший понятие «неоклассика». На протяжении 10 лет агентство занималось просветительской и промоутерской деятельностью, а также организацией гастролей известных композиторов, в том числе: Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Fabrizio Paterlini, Wim Mertens и более 30 других.

В агентстве работает более 60 человек, которых объединяет единое стремление — воплощать в жизнь высококачественные и многогранные культурные проекты и формировать благоприятную среду для разностороннего развития общества.

В рамках программы корпоративной социальной ответственности компания регулярно сотрудничает с благотворительными фондами и социальными организациями РФ.

Сегодня стратегия «Неоклассики» сосредоточена на продюсировании и организации широкого спектра культурных, просветительских и благотворительных мероприятий на территории России, а также экспансии на новые мировые рынки дружественных стран с целью культурного обмена и дальнейшего развития культурных связей.

Компания активно продюсирует творческие идеи, основанные на наследии знаменитых российских композиторов. Премьера ряда таких специальных проектов состоялась в осенне-зимнем сезоне 2023 года.