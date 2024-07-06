Ближайшие концерты Симфония Король и Шут - Двойной концерт Оркестра CAGMO
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О программе
CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.
Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.
В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ, включая «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.
Список композиций
1 акт
1.2:16
Два вора и монета
2.2:55
Любовь и пропеллер
3.1:54
Дурак и молния
4.2:36
Охотник
5.3:15
Рогатый
6.5:32
Отражение
7.3:31
Валет и дама
8.2:06
Ели мясо мужики
9.2:53
Тяни!
10.3:16
Джокер
11.3:33
Фокусник
12.3:53
Помнят с горечью древляне
13.2:29
Сапоги мертвеца
14.3:24
Кукла колдуна
15.4:54
Воспоминания о былой любви
16.3:56
Танец злобного гения
16 Композиций ~ 55 Минут
2 акт
1.3:36
Марионетки
2.3:00
Смельчак и ветер
3.3:55
Гробовщик
4.2:12
Два друга и разбойники
5.3:04
Отец и маски
6.2:58
Ведьма и Осёл
7.3:42
Садовник
8.2:24
Внезапная голова
9.4:25
Невеста палача
10.2:46
Забытые ботинки
11.3:21
Защитники
12.3:46
Ответ - Лютая месть!
13.3:10
Прыгну со скалы
14.3:11
Лесник
15.3:31
Медведь
16.4:17
Проклятый старый дом
16 Композиций ~ 55 Минут
32 Композиции110 Минут