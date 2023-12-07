Дорогие друзья,
В связи с распространением коронавируса COVID-19, распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также исходя из искренней заботы о наших слушателях и артистах мы были вынуждены перенести концертные туры Roberto Cacciapaglia, Percival, Eivor, Shin Jiho, Alexandre Desplat, Wardruna и Sebastian Plano – на неопределенный срок.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года №830 возврат билетов на перенесенные зрелищные мероприятия не осуществляется. Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты на те же места.
Приобретая билеты на будущие мероприятия заранее, вы оказываете важную поддержку артистам и агентству. Будем рады видеть вас на этих и других мероприятиях агентства «Неоклассика». Благодарим за понимание и желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям. По вопросам переносов концертов обращайтесь в службу поддержки: help.neoclassica.ru.
PERCIVAL:
Percival Wild Hunt Live в Москве, Vegas City Hall – 15 сентября 2021 – 16 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Percival Wild Hunt Live в Москве, Vegas City Hall – 16 сентября 2021 – 17 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Percival Wild Hunt Live в Москве, Vegas City Hall – 17 сентября 2021 – 18 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Percival Wild Hunt Live в Санкт-Петербурге, ДК Ленсовета – 18 сентября 2021 – 20 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Percival Wild Hunt Live в Санкт-Петербурге, ДК Ленсовета – 19 сентября 2021 – 21 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
ROBERTO CACCIAPAGLIA:
Roberto Cacciapaglia в Ростове-на-Дону, Ростовская Филармония – 5 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Петербурге, Яани Кирик – 8 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Казани, ГБКЗ им. С. Сайдашева – 10 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Москве, Театр “Русская Песня” – 12 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Перми, Органный зал Пермской филармонии – 14 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Екатеринбурге, Детская Филармония – 16 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Новосибирске, Камерный зал филармонии – 18 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia в Красноярске, СГИИ им. Д. Хворостовского – 10 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Roberto Cacciapaglia во Владивостоке, Приморская краевая филармония – 24 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Eivor:
Группа Eivor в Москве, Vegas City Hall – 9 октября 2021 – 8 апреля 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Группa Eivor в Санкт-Петербурге, Колизей Арена – 8 октября 2021 – 9 апреля 2022 –Дата переноса будет анонсирована позже
Sebastian Plano:
Sebastian Plano в Петербурге, Оранжерея Таврического сада – 23 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Sebastian Plano в Москве, Москонцерт на Пушечной – 24 октября 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассика 2020:
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Alessandro Martire и Fabrizio Paterlini в Санкт-Петербурге, Яани Кирик – 28 января 2022 – 5 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Alessandro Martire и Fabrizio Paterlini в Санкт-Петербурге, Яани Кирик – 29 января 2022 – 6 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Alessandro Martire и Fabrizio Paterlini в Санкт-Петербурге, Яани Кирик – 30 января 2022 – 7 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Shin Jiho и Florian Christl в Москве, ММДМ Светлановский зал – 25 ноября 2021 – 10 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Alessandro Martire и Fabrizio Paterlini в Москве, ММДМ Светлановский зал – 25 января 2022 – 11 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Shin Jiho и Florian Christl в Санкт-Петербурге, Яани Кирик – 27 ноября 2021 – 13 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Фестиваль Неоклассике 10 лет: Shin Jiho и Florian Christl в Санкт-Петербурге, Яани Кирик – 28 ноября 2021 – 14 августа 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho:
Shin Jiho в Краснодаре, Краснодарская филармония им. Пономаренко – 9 ноября 2021 – 25 мая 2022 – 16.10.2023 Замена концертной программы – PIANO DORAMA (новые билеты будут направлены на вашу почту, по дополнительным вопросам можно обратиться в службу поддержки: Центр Поддержки Неоклассика)
Shin Jiho в Казани, ГБКЗ им. С.Сайдашева – 22 ноября 2021 – 22 мая 2022 – 20.10.2023 Замена концертной программы – PIANO DORAMA (новые билеты будут направлены на вашу почту, по дополнительным вопросам можно обратиться в службу поддержки: Центр Поддержки Неоклассика)
Shin Jiho в Ростове-на-Дону, перенос площадки – ДК Ростсельмаш – 11 ноября 2021 – 24 мая 2022 – 17.10.2023 Замена концертной программы – PIANO DORAMA (новые билеты будут направлены на вашу почту, по дополнительным вопросам можно обратиться в службу поддержки: Центр Поддержки Неоклассика)
Shin Jiho в Петербурге, перенос площадки – Дворец Белосельских-Белозерских – 21 ноября 2021 – 27 мая 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Перми, Органный зал Пермской филармонии (Предыдущая дата мероприятия – 13.11.2021) – 13 ноября 2021 – 28 мая 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Екатеринбурге, Свердловская Государственная детская филармония – 14 ноября 2021 – 29 мая 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Саратове, Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова – 29 ноября 2021 – 1 июня 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Волгограде, перенос площадки – Театр «Царицынская опера» – 24 апреля 2021 – 5 июня 2022 – Концерт отменен (Возврат билетов можно оформить через Центр Поддержки Неоклассика
Shin Jiho в Новосибирске, перенос площадки – ДК железнодорожников – 16 ноября 2021 – 7 июня 2022 – 30.09.2023 Замена концертной программы – PIANO DORAMA (новые билеты будут направлены на вашу почту, по дополнительным вопросам можно обратиться в службу поддержки: Центр Поддержки Неоклассика )
Shin Jiho в Томске, место проведения концерта – Большой зал Томской областной государственной филармонии – 1 декабря 2021 – 8 июня 2021 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Барнауле, Концертный зал “АГИК” – 3 декабря 2021 – 10 июня 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Shin Jiho в Красноярске, СГИИ им. Д.Хворостовского – 17 ноября 2021 – 12 июня 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Wardruna:
Wardruna в Москве, Crocus City Hall – 24 июля 2021 – 11 июня 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Wardruna в Санкт-Петербурге, СК «Юбилейный» – 25 июля 2021 – 12 июня 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Alexandre Desplat:
Alexandre Desplat в Москве, замена концертной площадки – 6 мая 2021 – 1 октября 2022 –Дата переноса будет анонсирована позже Alexandre Desplat в Москве, Большой зал Консерватории им. П.И. Чайковского – 7 мая 2021 – 2 октября 2022 – Дата переноса будет анонсирована позже
Нормативные акты Правительства Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
Положение об особенностях отмены, замены или переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №442) и изменения к нему (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года №830).
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года №635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года №763-р «О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы»