Дорогие друзья,

В связи с распространением коронавируса COVID-19, распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также исходя из искренней заботы о наших слушателях и артистах мы были вынуждены перенести концертные туры Roberto Cacciapaglia, Percival, Eivor, Shin Jiho, Alexandre Desplat, Wardruna и Sebastian Plano – на неопределенный срок.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года №830 возврат билетов на перенесенные зрелищные мероприятия не осуществляется. Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты на те же места.

Приобретая билеты на будущие мероприятия заранее, вы оказываете важную поддержку артистам и агентству. Будем рады видеть вас на этих и других мероприятиях агентства «Неоклассика». Благодарим за понимание и желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям. По вопросам переносов концертов обращайтесь в службу поддержки: help.neoclassica.ru.