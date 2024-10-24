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Stray Kids Symphony: STAY Megaverse

Грандиозная концертная программа Stray Kids Symphony: STAY Megaverse в двух актах. Выиграй билеты на мировой тур SKZ!

Ближайшие концерты Stray Kids Symphony: STAY Megaverse Оркестра CAGMO

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О программе

CAGMO представляет грандиозную концертную программу Stray Kids Symphony: STAY Megaverse в исполнении двойного состава оркестра в двух актах. Приобретая билет на концерт, вы получаете возможность выиграть билеты на мировой тур SKZ "dominATE"! Кроме того, в рамках концерта пройдет флешмоб российского фандома STAY в поддержку группы.

Stray Kids Symphony: STAY Megaverse в исполнении двойного состава оркестра – это шанс погрузиться в уникальный мир всемирно известной K-Pop группы и многомиллионного фандома SKZ & STAY.

Совместное музыкальное путешествие с оркестром CAGMO позволит окунуться в уникальный мир Stray Kids. Группа преодолела границы традиционного K-Pop своим стилем и индивидуальностью, и всегда вдохновляет миллионы STAY следовать за своими мечтами. Путь к успеху, любви фанатов и мировому признанию, пройденный Stray Kids вместе со STAY, оживет в виртуозном исполнении большого состава струнного оркестра. Самые яркие композиции в уникальной оркестровой аранжировке принесут вам целый спектр эмоций и незабываемых воспоминаний о времени, проведенном с SKZ.

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Список композиций

АКТ 1

1.
Hellevator
4:00
2.
MEGAVERSE
3:06
3.
S-Class
3:31
4.
God’s Menu
2:47
5.
Thunderous
3:03
6.
Red Lights
3:10
7.
Chk Chk Boom
2:30
8.
My pace
3:09
9.
CASE 143
3:12
10.
Back Door
3:09
11.
LALALALA
3:02
12.
MIROH
3:28
13.
CHEESE
3:02
14.
Stray Kids
3:09
14 Композиций ~ 45 Минут

АКТ 2

1.
DOMINO
3:17
2.
Charmer
3:12
3.
TOPLINE
3:07
4.
MOUNTAINS
3:08
5.
Venom
3:16
6.
MANIAC
3:05
7.
Side Effects
3:13
8.
Victory Song
3:44
9.
Double Knot
3:09
10.
Levanter
3:18
11.
District 9
3:31
12.
I Like it
2:26
13.
Social Path
3:19
14.
Silent Cry
3:30
15.
Sorry, I Love You
2:58
15 Композиций ~ 45 Минут
29 Композиций90 Минут
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