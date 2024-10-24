CAGMO представляет грандиозную концертную программу Stray Kids Symphony: STAY Megaverse в исполнении двойного состава оркестра в двух актах. Приобретая билет на концерт, вы получаете возможность выиграть билеты на мировой тур SKZ "dominATE"! Кроме того, в рамках концерта пройдет флешмоб российского фандома STAY в поддержку группы.

Stray Kids Symphony: STAY Megaverse в исполнении двойного состава оркестра – это шанс погрузиться в уникальный мир всемирно известной K-Pop группы и многомиллионного фандома SKZ & STAY.

Совместное музыкальное путешествие с оркестром CAGMO позволит окунуться в уникальный мир Stray Kids. Группа преодолела границы традиционного K-Pop своим стилем и индивидуальностью, и всегда вдохновляет миллионы STAY следовать за своими мечтами. Путь к успеху, любви фанатов и мировому признанию, пройденный Stray Kids вместе со STAY, оживет в виртуозном исполнении большого состава струнного оркестра. Самые яркие композиции в уникальной оркестровой аранжировке принесут вам целый спектр эмоций и незабываемых воспоминаний о времени, проведенном с SKZ.