Хор Русского Рока

Новая концертная программа по знаменитым трекам русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей и луны
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей и луны.

В программе прозвучат песни таких легендарных групп, как: Агата Кристи, Аукцыон, 7Б, Маша и Медведи, Гражданская Оборона, Чайф, Наутилус Помпилиус, Алиса, Король и Шут, Гарик Сукачев, Смысловые Галлюцинации.

Уникальные аранжировки CAGMO придадут любимым песням новую мощь и объём, сохраняя их энергию и пробуждая светлую ностальгию, а мерцание тысяч свечей и свет луны создадут непередаваемую атмосферу.

Ждем вас на концертах программы «Хор Русского Рока»!

