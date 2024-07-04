Новости

4 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

04.07.244 июля — день рождения Инона Цура, создателя музыки для игр Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age

Инон Цур — израильский композитор, написавший музыку для таких игр, как Fallout, Syberia, Crysis и Dragon Age. Он начал изучать музыку в раннем возрасте...

Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты

26.06.24Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты

Флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Композитор пишет...

Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами

14.06.24Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами

После прошлогоднего солд-аут концерта, композитор Ян Тирсен вновь вернется в Корк, чтобы...

Концерты летом в Перми

13.06.24Концерты летом в Перми

Концерты с оркестром этим летом в Перми...

Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers

09.06.24Вышел официальный саундтрек композитора Абеля Коженевского к фильму The Watchers

Музыка Коженевского возвращает нас с племенным, языческим ритуалам докельтской Ирландии, показывая первобытно-животную энергетику...

Композитор Алессандро Мартире выпустил видео Desert Reflections

06.06.24Композитор Алессандро Мартире выпустил видео Desert Reflections

На футбольном матче Рома vs. Милан в Оптус Стадиум (Австралия) состоялась премьера выпуска новой композиции Алессандро Мартире Desert Reflections...

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