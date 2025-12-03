Симфония The Prodigy

Новая яркая концертная программа по музыке культовой группы The Prodigy в исполнении симфонического оркестра и вокала. На сцене зрители увидят дирижёра CAGMO, который не только руководит оркестром, но и берёт на себя часть вокальных партий, передавая характерные интонации Кита Флинта и Максима Реалити
Зрителей ждёт смелая интерпретация музыки The Prodigy — знаковые композиции группы прозвучат с узнаваемыми энергией и ритмом, но в новом многогранном симфоническом исполнении.

Приглашаем услышать уникальное исполнение легендарных треков The Prodigy на концерте оркестра CAGMO!

