РОК-Симфония при свечах

Новая концертная программа по музыке культовых рок-групп: System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring, Alien Ant Farm.
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Ближайшие концерты РОК-Симфония при свечах Оркестра CAGMO

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О программе

Оркестр CAGMO представляет новую концертную программу по музыке легендарных рок-групп — «Рок-Симфония при свечах».

В программу вошли лучшие рок-хиты таких культовых музыкальных коллективов, как: System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring, Alien Ant Farm.

Инструментальные аранжировки CAGMO сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, при этом раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придаёт музыке объём и свежесть, усиливая эмоциональное восприятие любимых хитов.

Приглашаем вас насладиться живым исполнением музыкальных композиций, ставших культовыми для нескольких поколений!

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