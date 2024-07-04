CAGMO представляет грандиозную концертную программу BTS Symphony: Army Universe в двух актах при участии двойного состава оркестра.

BTS Symphony: Army Universe – это возможность стать частью уникальной вселенной всемирно известной K-Pop группы и многомиллионого фандома BTS & ARMY.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в 10-ти летний музыкальный путь BTS к невероятным вершинам, всеобщей любви и мировому признанию, который они прошли вместе с ARMY. В виртуозном исполнении солиста большого состава струнного оркестра прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далёкого дебюта и до ярких сольных проектов. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, не упустите шанс стать участником масштабной фан-встречи ARMY в России вместе с CAGMO!

Приобретая билет на концерт, вы становитесь участником флешмоба российского фандома ARMY для BTS, а также получаете возможность выиграть уникальный мерч-бокс и главный приз – авиабилет в Южную Корею!