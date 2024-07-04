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Запись масштабного фан-видео для BTS

BTS Symphony: Army Universe

Грандиозная концертная программа BTS Symphony: Army Universe в двух актах при участии двойного состава оркестра
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О программе

CAGMO представляет грандиозную концертную программу BTS Symphony: Army Universe в двух актах при участии двойного состава оркестра.

BTS Symphony: Army Universe – это возможность стать частью уникальной вселенной всемирно известной K-Pop группы и многомиллионого фандома BTS & ARMY.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в 10-ти летний музыкальный путь BTS к невероятным вершинам, всеобщей любви и мировому признанию, который они прошли вместе с ARMY. В виртуозном исполнении солиста большого состава струнного оркестра прозвучат одни из самых значимых композиций BTS с далёкого дебюта и до ярких сольных проектов. Оркестровое звучание любимых песен подарит множество эмоций, трогательных чувств и трепетных воспоминаний о времени, проведённому вместе с Бантан.

В ожидании яркого возвращения группы, не упустите шанс стать участником масштабной фан-встречи ARMY в России вместе с CAGMO!

Приобретая билет на концерт, вы становитесь участником флешмоба российского фандома ARMY для BTS, а также получаете возможность выиграть уникальный мерч-бокс и главный приз – авиабилет в Южную Корею!

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Список композиций

Акт 1

1.
Boy in Luv
3:51
2.
Dope
3:59
3.
Save Me
3:17
4.
Epilogue: Young Forever
2:52
5.
Blood Sweat & Tears
3:37
6.
Spring Day
4:34
7.
DNA
3:43
8.
Fake Love
4:55
9.
Magic Shop
4:35
10.
Airplane pt. 2
3:38
11.
Boy With Luv (Feat. Halsey)
3:49
12.
Mikrokosmos
3:44
13.
IDOL
3:43
13 Композиций ~ 50 Минут

Акт 2

1.
Black Swan
3:18
2.
Dynamite
3:19
3.
Make it right
2:17
4.
ON
4:06
5.
Butter
2:46
6.
Run BTS
3:25
7.
j-hope - MORE
3:16
8.
JIN (BTS) - The Astronaut
4:43
9.
RM (BTS) - 들꽃놀이 (With 조유진)
4:34
10.
Jimin - Set Me Free Pt. 2
3:04
11.
Agust D - AMYGDALA
4:12
12.
V - Slow Dancing
3:11
13.
Jung Kook - Standing Next to You
3:36
14.
BTS Х Coldplay - My Universe
3:46
14 Композиций ~ 50 Минут
27 Композиций100 Минут
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