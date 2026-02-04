Симфония MTV при свечах

Новая концертная программа-ретроспектива культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра CAGMO при свете свечей
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи MTV — «Симфония MTV» в исполнении оркестра при свете свечей.

В программе: Eminem, Madonna, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Gorillaz, The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Haddaway, Moby, Chris Isaak, a-ha, The Cardigans, Britney Spears, Eurythmics, Robbie Williams, R.E.M., No Doubt, Depeche Mode, Rick Astley, Justin Timberlake.

MTV — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи MTV зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO.

Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!

