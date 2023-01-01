Ближайшие концерты
оркестров неоклассики

Оркестр Неоклассика

Cinema and game music orchestra

CAGMOCinema And Game
Music Orchestra

Музыка Людовико Эйнауди

Музыка Людовико Эйнауди

Лучшие произведения прославленного итальянского композитора в исполнении виртуозных солистов оркестра Неоклассика

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Симфония The Witcher

Симфония The Witcher

Камерный симфонический концерт по музыке легендарной игровой вселенной

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Симфония Death Note

Симфония Death Note

Концерт струнного оркестра и хора по мотивам легендарного аниме

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Симфония Брат

Симфония Брат

Симфонические аранжировки саундтрека главной философской драмы нулевых

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Симфония Rammstein

Симфония Rammstein

Лучшие хиты немецких титанов индастриал-метала в симфонических аранжировках

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Симфония Король и Шут

Симфония Король и Шут

Концерт для струнного оркестра и хора в память о кумире и по случаю юбилея основанного им коллектива

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Симфония Genshin Impact

Симфония Genshin Impact

Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня

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Герои Меча и Магии

Герои Меча и Магии

Серия легендарных симфонических концертов по музыке к игре Heroes of Might & Magic

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Пушкинская карта

Все что вы хотели знать о бесплатном посещении мероприятий

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Симфония Genshin Impact

Симфония Genshin Impact

Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня

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Герои Меча и Магии

Герои Меча и Магии

Серия легендарных симфонических концертов по музыке к игре Heroes of Might & Magic

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Абель Коженёвски

Музыка Абеля Коженёвски

Программа лучших произведений польского композитора

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Музыка Макса Рихтера

Музыка Макса Рихтера

Лучшие произведения британского композитора

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Симфония Genshin Impact

Симфония Genshin Impact

Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня

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Симфония Lineage

Симфония Lineage

Большой симфонический концерт по музыке к легендарной мморпг

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Концерты
иностранных исполнителей

Шин Джихо

Shin Jiho

Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки исполнит свои лучшие произведения и впервые представит дебютный альбом The Momentist в сопровождении струнных

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Wardruna

Wardruna

Главная фолк группа современности с грандиозным сакральным шоу с участием оркестровой перкуссии и хора

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Alessandro Martire

Alessandro Martire

Молодой гений неоклассики из Италии, выступит в рамках фестиваля

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Olafur Arnalds

Olafur Arnalds

Гений исландской неоклассики представит новый альбом some kind of peace в рамках своего единственного концерта в России

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Percival Wild Hunt Live

Percival Wild Hunt Live

Percival впервые едет в Россию с уникальным аудиовизуальным шоу по мотивам фэнтези игры Ведьмак

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Alexandre Desplat

Alexandre Desplat

Обладатель двух премий «Оскар», знаменитый французский композитор впервые выступит в России

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Roberto Cacciapaglia

Roberto Cacciapaglia

Прославленный итальянский новатор и автор проникновенных фортепианных пьес

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Sebastian Plano

Sebastian Plano

Молодое дарование из Аргентины, виртуозно соединяющее акустическое звучание виолончели и фортепиано с актуальным электронным саундом

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Фестиваль Неоклассика

Фестиваль Неоклассика 2020

Юбилейные гала-концерты по случаю 10-летия агентства c участием Shin Jiho, Florian Christl, Fabrizio Paterlini, Alessandro Martire и струнного оркестра CAGMO

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Новости
современной классики

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Альманах
современных композиторов

Мы взяли на себя задачу собрать большой архив информации о современных композиторах.
Каталог артистов пополняется еженедельно, а на данный момент в базе представлено более 70 композиторов.

Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди

Макс Рихтер

Макс Рихтер

Шин Джихо

Шин Джихо

FlorianChristl

Флориан Кристл

Фабрицио Патерлини

Фабрицио Патерлини

Alexandre Desplat

Александр Деспла

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современной
классики

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новостей

Неоклассика

12

Лет

Успешной работы в сфере организации концертов, туров и фестивалей полного цикла. Культурного экспорта и импорта, продюсирования музыкальных проектов и звуко-записи.

72

Артиста

Мы выступаем надежными партнерами для музыкантов, обеспечивая полный цикл планирования и управления проектами.

131

Концертный зал

Мы являемся партнерами лучших концертных залов в России и тщательно выбираем площадки для каждого события.

110000

Человек

Живая аудитория первого квартала 2022 года.

Что такое
Неоклассика?

Термин
Неоклассика

Термин “неоклассика” для обозначения конкретного музыкального жанра был впервые использован нашим агентством в 2010 году для одноименной серии концертов с участием Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Nils Frahm, Fabrizio Paterlini и других современных композиторов. Благодаря лаконичности и содержательной точности он глубоко укоренился в сознании общества и стал ассоциироваться с неакадемической музыкой ныне живущих авторов, представленной как самостоятельные произведения либо объединенной общим нарративом в формате саундтрека к фильму или видеоигре. Наше агентство на протяжении многих лет популяризует неоклассику в России, став отправной точкой для успешной карьеры большинства известных в России зарубежных и отечественных композиторов. Сегодня под этим термином мы объединяем всех актуальных творцов, новаторов и хранителей древних традиций, работающих за пределами академической формулы.

Музыка
Неоклассика

Неоклассика — мелодически стройная, кинематографичная, ясная музыка на стыке академической традиции и новых жанров. Объединяя опыт прошлого с новаторскими композиторскими техниками, представители этого направления находятся в постоянном поиске гармонии формы и смысла, равновесия между интеллектуальной насыщенностью и эмоциональной выразительностью, камерностью и универсальностью. Они исследуют разные области звука, стремятся угнаться за непрерывной эволюцией музыкального языка, обогатить его новыми средствами, сохраняя прочную связь с наследием великих предшественников.

Зритель
Неоклассики

Умный, самодостаточный и разносторонний — таков образ слушателя неоклассики. Он уже вырос из юношеского максимализма с его реакционностью и китчем, но для академической строгости еще недостаточно заматерел. Это люди, не пропускающие знаковые культурные события, лидеры мнений, интеллектуалы, представители деловых кругов, творческая интеллигенция, меломаны, которым чужды навязанные жанровые и возрастные стереотипы, субкультурные рамки и элитарность. Их объединяет ностальгия и эмоциональная связь с произведением через музыку, любовь к творчеству современных композиторов, которые в XXI веке стирают важнейшие исторические рубежи в развитии музыки, являясь отражением духа времени, эпохи мирового симбиоза культур, искусств и цивилизаций.

Атмосфера
Неоклассики

Неоклассика дарит незабываемые эмоции и помогает найти спасение от суеты современного мира. Эта медитативная, отрешенная музыка доступна широкому кругу слушателей, она для всех и одновременно для каждого. Неоклассика мотивирует на новые свершения, освобождает от переживаний, способствует ментальному очищению, перезарядке и достижению гармонии внутреннего мира. С ней всегда связаны настроения долгожданного ожидания, радости от новых открытий, а идеальный баланс эмоциональной составляющей, атмосферной обстановки залов, предвкушения и послевкусия от концерта в совокупности дают восторг.

Агенство
Неоклассика

Неоклассика — это название концертного агентства, стоявшего у истоков этого музыкального направления в России. Мы профессиональная команда с более чем десятилетним опытом и эксклюзивным пулом артистов. Нас вдохновляет глобальная задача культурного преобразования общества и возможность дарить людям незабываемые впечатления. Мы позиционируем себя как межнациональный и межкультурный мост между слушателем и композитором, а в наши основные задачи входит создавать необходимую среду для качественного и динамичного развития этого музыкального направления. Мы всегда рады новым консультационным, административным и творческим проектам и являемся надежным партнером для наших клиентов. Подробнее о наших услугах вы можете прочитать в разделе Услуги.