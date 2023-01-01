Ближайшие концерты
оркестров неоклассики
Оркестр Неоклассика
CAGMOCinema And Game
Music Orchestra
Музыка Людовико Эйнауди
Лучшие произведения прославленного итальянского композитора в исполнении виртуозных солистов оркестра Неоклассика
Симфония Король и Шут
Концерт для струнного оркестра и хора в память о кумире и по случаю юбилея основанного им коллектива
Симфония Genshin Impact
Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня
Герои Меча и Магии
Серия легендарных симфонических концертов по музыке к игре Heroes of Might & Magic
Все что вы хотели знать о бесплатном посещении мероприятий
Симфония Genshin Impact
Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня
Герои Меча и Магии
Серия легендарных симфонических концертов по музыке к игре Heroes of Might & Magic
Симфония Genshin Impact
Уникальная концертная программа, созданная на основе творчества одаренного китайского композитора Ю-Пэн Чэня
Концерты
иностранных исполнителей
Shin Jiho
Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки исполнит свои лучшие произведения и впервые представит дебютный альбом The Momentist в сопровождении струнных
Wardruna
Главная фолк группа современности с грандиозным сакральным шоу с участием оркестровой перкуссии и хора
Alessandro Martire
Молодой гений неоклассики из Италии, выступит в рамках фестиваля
Olafur Arnalds
Гений исландской неоклассики представит новый альбом some kind of peace в рамках своего единственного концерта в России
Percival Wild Hunt Live
Percival впервые едет в Россию с уникальным аудиовизуальным шоу по мотивам фэнтези игры Ведьмак
Alexandre Desplat
Обладатель двух премий «Оскар», знаменитый французский композитор впервые выступит в России
Roberto Cacciapaglia
Прославленный итальянский новатор и автор проникновенных фортепианных пьес
Sebastian Plano
Молодое дарование из Аргентины, виртуозно соединяющее акустическое звучание виолончели и фортепиано с актуальным электронным саундом
Фестиваль Неоклассика 2020
Юбилейные гала-концерты по случаю 10-летия агентства c участием Shin Jiho, Florian Christl, Fabrizio Paterlini, Alessandro Martire и струнного оркестра CAGMO
Альманах
современных композиторов
Мы взяли на себя задачу собрать большой архив информации о современных композиторах.
Каталог артистов пополняется еженедельно, а на данный момент в базе представлено более 70 композиторов.
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современной
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12
Лет
Успешной работы в сфере организации концертов, туров и фестивалей полного цикла. Культурного экспорта и импорта, продюсирования музыкальных проектов и звуко-записи.
72
Артиста
Мы выступаем надежными партнерами для музыкантов, обеспечивая полный цикл планирования и управления проектами.
131
Концертный зал
Мы являемся партнерами лучших концертных залов в России и тщательно выбираем площадки для каждого события.
110000
Человек
Живая аудитория первого квартала 2022 года.
Что такое
Неоклассика?
Термин
Неоклассика
Термин “неоклассика” для обозначения конкретного музыкального жанра был впервые использован нашим агентством в 2010 году для одноименной серии концертов с участием Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Nils Frahm, Fabrizio Paterlini и других современных композиторов. Благодаря лаконичности и содержательной точности он глубоко укоренился в сознании общества и стал ассоциироваться с неакадемической музыкой ныне живущих авторов, представленной как самостоятельные произведения либо объединенной общим нарративом в формате саундтрека к фильму или видеоигре. Наше агентство на протяжении многих лет популяризует неоклассику в России, став отправной точкой для успешной карьеры большинства известных в России зарубежных и отечественных композиторов. Сегодня под этим термином мы объединяем всех актуальных творцов, новаторов и хранителей древних традиций, работающих за пределами академической формулы.
Музыка
Неоклассика
Неоклассика — мелодически стройная, кинематографичная, ясная музыка на стыке академической традиции и новых жанров. Объединяя опыт прошлого с новаторскими композиторскими техниками, представители этого направления находятся в постоянном поиске гармонии формы и смысла, равновесия между интеллектуальной насыщенностью и эмоциональной выразительностью, камерностью и универсальностью. Они исследуют разные области звука, стремятся угнаться за непрерывной эволюцией музыкального языка, обогатить его новыми средствами, сохраняя прочную связь с наследием великих предшественников.
Зритель
Неоклассики
Умный, самодостаточный и разносторонний — таков образ слушателя неоклассики. Он уже вырос из юношеского максимализма с его реакционностью и китчем, но для академической строгости еще недостаточно заматерел. Это люди, не пропускающие знаковые культурные события, лидеры мнений, интеллектуалы, представители деловых кругов, творческая интеллигенция, меломаны, которым чужды навязанные жанровые и возрастные стереотипы, субкультурные рамки и элитарность. Их объединяет ностальгия и эмоциональная связь с произведением через музыку, любовь к творчеству современных композиторов, которые в XXI веке стирают важнейшие исторические рубежи в развитии музыки, являясь отражением духа времени, эпохи мирового симбиоза культур, искусств и цивилизаций.
Атмосфера
Неоклассики
Неоклассика дарит незабываемые эмоции и помогает найти спасение от суеты современного мира. Эта медитативная, отрешенная музыка доступна широкому кругу слушателей, она для всех и одновременно для каждого. Неоклассика мотивирует на новые свершения, освобождает от переживаний, способствует ментальному очищению, перезарядке и достижению гармонии внутреннего мира. С ней всегда связаны настроения долгожданного ожидания, радости от новых открытий, а идеальный баланс эмоциональной составляющей, атмосферной обстановки залов, предвкушения и послевкусия от концерта в совокупности дают восторг.
Агенство
Неоклассика
Неоклассика — это название концертного агентства, стоявшего у истоков этого музыкального направления в России. Мы профессиональная команда с более чем десятилетним опытом и эксклюзивным пулом артистов. Нас вдохновляет глобальная задача культурного преобразования общества и возможность дарить людям незабываемые впечатления. Мы позиционируем себя как межнациональный и межкультурный мост между слушателем и композитором, а в наши основные задачи входит создавать необходимую среду для качественного и динамичного развития этого музыкального направления. Мы всегда рады новым консультационным, административным и творческим проектам и являемся надежным партнером для наших клиентов. Подробнее о наших услугах вы можете прочитать в разделе Услуги.