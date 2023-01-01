Что такое

Неоклассика?

Термин

Неоклассика

Термин “неоклассика” для обозначения конкретного музыкального жанра был впервые использован нашим агентством в 2010 году для одноименной серии концертов с участием Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Nils Frahm, Fabrizio Paterlini и других современных композиторов. Благодаря лаконичности и содержательной точности он глубоко укоренился в сознании общества и стал ассоциироваться с неакадемической музыкой ныне живущих авторов, представленной как самостоятельные произведения либо объединенной общим нарративом в формате саундтрека к фильму или видеоигре. Наше агентство на протяжении многих лет популяризует неоклассику в России, став отправной точкой для успешной карьеры большинства известных в России зарубежных и отечественных композиторов. Сегодня под этим термином мы объединяем всех актуальных творцов, новаторов и хранителей древних традиций, работающих за пределами академической формулы.

Музыка

Неоклассика

Неоклассика — мелодически стройная, кинематографичная, ясная музыка на стыке академической традиции и новых жанров. Объединяя опыт прошлого с новаторскими композиторскими техниками, представители этого направления находятся в постоянном поиске гармонии формы и смысла, равновесия между интеллектуальной насыщенностью и эмоциональной выразительностью, камерностью и универсальностью. Они исследуют разные области звука, стремятся угнаться за непрерывной эволюцией музыкального языка, обогатить его новыми средствами, сохраняя прочную связь с наследием великих предшественников.

Зритель

Неоклассики

Умный, самодостаточный и разносторонний — таков образ слушателя неоклассики. Он уже вырос из юношеского максимализма с его реакционностью и китчем, но для академической строгости еще недостаточно заматерел. Это люди, не пропускающие знаковые культурные события, лидеры мнений, интеллектуалы, представители деловых кругов, творческая интеллигенция, меломаны, которым чужды навязанные жанровые и возрастные стереотипы, субкультурные рамки и элитарность. Их объединяет ностальгия и эмоциональная связь с произведением через музыку, любовь к творчеству современных композиторов, которые в XXI веке стирают важнейшие исторические рубежи в развитии музыки, являясь отражением духа времени, эпохи мирового симбиоза культур, искусств и цивилизаций.

Атмосфера

Неоклассики

Неоклассика дарит незабываемые эмоции и помогает найти спасение от суеты современного мира. Эта медитативная, отрешенная музыка доступна широкому кругу слушателей, она для всех и одновременно для каждого. Неоклассика мотивирует на новые свершения, освобождает от переживаний, способствует ментальному очищению, перезарядке и достижению гармонии внутреннего мира. С ней всегда связаны настроения долгожданного ожидания, радости от новых открытий, а идеальный баланс эмоциональной составляющей, атмосферной обстановки залов, предвкушения и послевкусия от концерта в совокупности дают восторг.

Агенство

Неоклассика

Неоклассика — это название концертного агентства, стоявшего у истоков этого музыкального направления в России. Мы профессиональная команда с более чем десятилетним опытом и эксклюзивным пулом артистов. Нас вдохновляет глобальная задача культурного преобразования общества и возможность дарить людям незабываемые впечатления. Мы позиционируем себя как межнациональный и межкультурный мост между слушателем и композитором, а в наши основные задачи входит создавать необходимую среду для качественного и динамичного развития этого музыкального направления. Мы всегда рады новым консультационным, административным и творческим проектам и являемся надежным партнером для наших клиентов. Подробнее о наших услугах вы можете прочитать в разделе Услуги.