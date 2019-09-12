В Сети появилась мистическая, обволакивающая эмбиент-версия Struggle for Pleasure. Ее представил проект GAS немецкого электронного музыканта, основателя культового лейбла Kompakt Вольфганга Фойгта (Wolfgang Voigt). Новая версия произведения бельгийского композитора вошла в сборник Inland Versions, который является электронным продолжением оригинального альбома Ванессы Вагнер (Vanessa Wagner) и помимо прочего включает в себя переработки исполнений французской пианистки от Сьюзан Чиани (Suzanne Ciani), Vladislav Delay, Марка Мелия (Marc Meliá), Хумы Утку (Hüma Utku) и Нади Струйвей (Nadia Struiwigh).

На оригинальном альбоме Inland, выпущенном в мае этого года и ставшим логическим продолжением совместной с мексиканским продюсером Murcof коллаборации Statea, Ванесса Вагнер виртуозно исполнила редкие сольные фортепианные пьесы из традиционного минималистского репертуара (Moondog, Филип Гласс, Вим Мертенс) и произведения молодых неоклассических композиторов (Брайс Десснер, Нико Мьюли). На Inland Versions пианистка пригласила известных артистов, работающих в экспериментальных жанрах, чтобы превратить свои бархатные интерпретации в столь же увлекательные электронные исследования.

Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс (Wim Mertens) с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке. В 2020 году бельгиец готовится отметить 40-летие своей карьеры масштабным мировым туром. Подробнее с творчеством Вима Мертенса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов. Также читайте обстоятельное интервью с выдающимся неоклассиком в рубрике “Специальные материалы”.