Вышел новый альбом Такахиро Кидо и Юки Мураты — Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве

23.12.25

Японские композиторы и участники проекта Anoice — Такахиро Кидо и Юки Мурата — официально выпустили совместный альбом Music for Piano and Chamber Orchestra. Пластинка была записана в 2019 году в Москве при участии камерного подразделения оркестра CAGMO и спустя несколько лет ожидания наконец стала доступна слушателям.

В записи Такахиро Кидо выступил в роли дирижёра оркестра, тогда как все фортепианные партии исполнила Юки Мурата. Альбом объединяет авторский неоклассический язык Anoice с выразительным звучанием камерного оркестра, расширяя изначальные фортепианные формы за счёт оркестровых аранжировок.

Кидо отметил, что выпуск Music for Piano and Chamber Orchestra стал важным этапом для проекта и позволяет зафиксировать определённый период их творческой истории. Юки Мурата, в свою очередь, подчеркнула, что не была уверена в том, что запись вообще увидит свет, и назвала релиз одним из самых значимых и сильных альбомов в их совместной дискографии.

