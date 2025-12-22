Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео

Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео22.12.25
Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina». Этот релиз является предвестником его будущего альбома Aural – Song on Reality и представляет ключевые художественные направления музыканта в предшествующие годы.
Видеоработа сопровождает инструментальную композицию «Lumina», созданную как фортепианное произведение с глубокой музыкальной рефлексией. Сам Качапалья описывает трек как приглашение к осознанному и сосредоточенному восприятию:
«Lumina ведёт нас, нота за нотой, к осознанию светлой гармонии, которая живёт в каждом из нас».
«Lumina» продолжает линию творчества Качапальи, в которой он работает с камерным звучанием, фокусируясь на тонкой, созерцательной музыке.
Видео «Lumina» доступно на официальном YouTube-канале Роберто Качапальи.
