Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео

22.12.25

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina». Этот релиз является предвестником его будущего альбома Aural – Song on Reality и представляет ключевые художественные направления музыканта в предшествующие годы.

Видеоработа сопровождает инструментальную композицию «Lumina», созданную как фортепианное произведение с глубокой музыкальной рефлексией. Сам Качапалья описывает трек как приглашение к осознанному и сосредоточенному восприятию:

«Lumina ведёт нас, нота за нотой, к осознанию светлой гармонии, которая живёт в каждом из нас».

«Lumina» продолжает линию творчества Качапальи, в которой он работает с камерным звучанием, фокусируясь на тонкой, созерцательной музыке.

Видео «Lumina» доступно на официальном YouTube-канале Роберто Качапальи.

Читайте также: Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

Похожие новости

Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

22.12.25Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект...

Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

12.12.25Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft...

Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

10.12.25Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

Проект Tokyo Ambient Collective, объединяющий участников групп Anoice и других коллективов, выпустил свой пятый альбом — Winter Ambience...

Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

09.12.25Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

Саундтрек Макса Рихтера к драме «Гамнет» получил номинацию на премию Golden Globe 2026. Альбом фигурирует в категории Best Original Score – Motion Picture.

Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

08.12.25Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья выпустил первый сингл «LUMINA» с нового альбома Aural – Song on Reality...

Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома

05.12.25Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт представил композицию «RAH» — первый сингл, открывающий новый альбом музыканта...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402