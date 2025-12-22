Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina». Этот релиз является предвестником его будущего альбома Aural – Song on Reality и представляет ключевые художественные направления музыканта в предшествующие годы.

Видеоработа сопровождает инструментальную композицию «Lumina», созданную как фортепианное произведение с глубокой музыкальной рефлексией. Сам Качапалья описывает трек как приглашение к осознанному и сосредоточенному восприятию:

«Lumina ведёт нас, нота за нотой, к осознанию светлой гармонии, которая живёт в каждом из нас».

«Lumina» продолжает линию творчества Качапальи, в которой он работает с камерным звучанием, фокусируясь на тонкой, созерцательной музыке.

Видео «Lumina» доступно на официальном YouTube-канале Роберто Качапальи.

Читайте также: Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео