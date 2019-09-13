Мартин Кольштдет опубликовал новое музыкальное видео, на котором немецкий пианист устроил сеанс импровизаций по мотивам пьес AMSOMB и KSYCHA из своего последнего альбома Ströme. Все действо происходит в уютной обстановке квартиры композитора.

«Я решил запечатлеть импровизации у себя дома, потому что это то место, где я привожу себя и свои мысли в порядок между путешествиями и концертами, где все мои воспоминания сливаются воедино, — Объясняет идею съемок композитор. — Они построены на контрасте общей концепции альбомов Tag и Nacht, основанной на моем прошлом, и Ströme, который был записан именно в этой самой квартире. Все партии инструментов были исполнены, зафиксированы вживую и перегруппированы с помощью луп-станции; голоса хора Gewandhaus препарированы, засемплированы и получили новое прочтение с помощью электронного оборудования. При этом получившиеся фрагменты произведения, как и сам процесс их создания, по-прежнему основаны на модуляции».

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.