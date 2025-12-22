Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

22.12.25

Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект, записанный в домашних условиях в Рейкьявике. Видео доступно для просмотра на официальных каналах артиста.

Sunrise Session III — часть серии сессионных записей, посвящённых духу настоящего момента и сезонным событиям. Третья сессия была организована в честь зимнего солнцестояния, самого короткого дня в году, как музыкальное обращение к грядущему времени возрождения света и увеличения дня.

В записи приняли участие приглашённые вокалисты и инструменталисты: Sandrayati Fay (вокал), RAKEL (вокал), Salóme Katrín (вокал), а также четыре струнных исполнителя.

Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

