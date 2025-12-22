Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео

Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект, записанный в домашних условиях в Рейкьявике. Видео доступно для просмотра на официальных каналах артиста.

Sunrise Session III — часть серии сессионных записей, посвящённых духу настоящего момента и сезонным событиям. Третья сессия была организована в честь зимнего солнцестояния, самого короткого дня в году, как музыкальное обращение к грядущему времени возрождения света и увеличения дня.

В записи приняли участие приглашённые вокалисты и инструменталисты: Sandrayati Fay (вокал), RAKEL (вокал), Salóme Katrín (вокал), а также четыре струнных исполнителя.

