Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»

24.12.25

Немецкий композитор и пианист Никлас Пашбург выпустил новый сингл «Paimpol», продолжающий его работу в жанре неоклассики с акцентом на атмосферное фортепианное звучание. Композиция уже доступна для прослушивания на цифровых платформах.

Название произведения отсылает к небольшому портовому городу Пемполь в регионе Бретань, который стал для композитора источником вдохновения. По словам музыканта, знакомство с этим местом произошло случайно — во время поисков дома с концертным роялем. Впечатления от поездки легли в основу музыкальной идеи сингла.

«Paimpol» отражает характер пространства, в котором история, повседневная жизнь и природный ландшафт существуют в равновесии. Пашбург описывает город как место, где можно ощутить замедление времени: шум рыночных дней сменяется почти полной тишиной воскресных прогулок вдоль моря. Эти контрасты нашли выражение в сдержанной динамике композиции и её выверенной мелодической структуре.

Новый сингл продолжает линию работ Пашбурга, в которых личный опыт и конкретные географические точки становятся отправной точкой для музыкального высказывания.

