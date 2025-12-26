Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже

Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже26.12.25
Композитор Макс Рихтер поделился видео-концертом проекта Cercle Odyssey — масштабного иммерсивного шоу, проходящего в Париже.
Cercle Odyssey позиционируется как 360-градусное аудиовизуальное представление, объединяющее музыку, визуальное искусство и пространственный звук. Проект использует синхронизированные 8K-визуализации, проецируемые на экраны общей площадью около 2 300 квадратных метров, что позволяет зрителям находиться внутри разворачивающегося художественного повествования. Музыкальная часть дополняется иммерсивной звуковой системой, разработанной в сотрудничестве с IRCAM, одним из ведущих мировых центров исследований в области акустики и электронной музыки.
Визуальная концепция шоу была создана режиссёром Дереком Барболлой под художественным руководством Нилса Кастийона, работающего в составе Ridley Scott Creative Group. Центральной темой проекта стало взаимодействие человека и природы, переданное через абстрактные и поэтичные образы, сопровождающие музыку Рихтера.
Читайте также: Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Никлас Пашбург поделился новым синглом «Paimpol»24.12.25
Немецкий композитор и пианист Никлас Пашбург выпустил новый сингл «Paimpol», вдохновленный портовым городом Пемполь...
Вышел новый альбом Такахиро Кидо и Юки Мураты — Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве23.12.25
Японские композиторы и участники проекта Anoice — Такахиро Кидо и Юки Мурата — официально выпустили совместный альбом Music for Piano and Chamber Orchestra...
Оулавюр Арналдс поделился новым выступлением Sunrise Session III — Видео22.12.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс опубликовал новое выступление в формате Sunrise Session III — камерный музыкальный видеопроект...
Вышел новый клип Роберто Качапалья к синглу «Lumina» — Видео22.12.25
Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил официальный видеоклип на свой новый сингл «Lumina»...
Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft12.12.25
Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft...
Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience10.12.25
Проект Tokyo Ambient Collective, объединяющий участников групп Anoice и других коллективов, выпустил свой пятый альбом — Winter Ambience...