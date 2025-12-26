Макс Рихтер поделился видео с иммерсивного шоу Cercle Odyssey в Париже

Композитор Макс Рихтер поделился видео-концертом проекта Cercle Odyssey — масштабного иммерсивного шоу, проходящего в Париже.

Cercle Odyssey позиционируется как 360-градусное аудиовизуальное представление, объединяющее музыку, визуальное искусство и пространственный звук. Проект использует синхронизированные 8K-визуализации, проецируемые на экраны общей площадью около 2 300 квадратных метров, что позволяет зрителям находиться внутри разворачивающегося художественного повествования. Музыкальная часть дополняется иммерсивной звуковой системой, разработанной в сотрудничестве с IRCAM, одним из ведущих мировых центров исследований в области акустики и электронной музыки.

Визуальная концепция шоу была создана режиссёром Дереком Барболлой под художественным руководством Нилса Кастийона, работающего в составе Ridley Scott Creative Group. Центральной темой проекта стало взаимодействие человека и природы, переданное через абстрактные и поэтичные образы, сопровождающие музыку Рихтера.