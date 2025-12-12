Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft12.12.25
Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft. Релиз станет следующей крупной работой в его творчестве, развивающей темы переходов, метафизических состояний и тонких границ восприятия.
По словам Кольштедта, Kluft будет построен вокруг музыки, находящейся «между состояниями материи» — на точках, где начинаются движения, происходят трансформации и формируются циклы, не имеющие очевидного начала или конца. Эти переходы, по замыслу автора, выглядят как переходы сознания от явного мышления к подсознательному восприятию.
Такая концепция отражена и в описании релиза: музыка будет напоминать звуковые ландшафты без до и после, создавая ощущение бесконечного музыкального поля, где слушатель может погрузиться в состояние внутреннего наблюдения.
Работа над новым альбомом выстраивается как художественный эксперимент — не столько как набор отдельных пьес, сколько как единое целостное пространство звука.
По словам композитора, впереди ждут многие истории, которые только предстоит рассказать, и Kluft станет первым шагом в этом новом цикле. Подробности треклиста и даты релиза пока не объявлены.
