Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

12.12.25
Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом — Kluft

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт анонсировал выход нового альбома под названием Kluft. Релиз станет следующей крупной работой в его творчестве, развивающей темы переходов, метафизических состояний и тонких границ восприятия.

По словам Кольштедта, Kluft будет построен вокруг музыки, находящейся «между состояниями материи» — на точках, где начинаются движения, происходят трансформации и формируются циклы, не имеющие очевидного начала или конца. Эти переходы, по замыслу автора, выглядят как переходы сознания от явного мышления к подсознательному восприятию.

Такая концепция отражена и в описании релиза: музыка будет напоминать звуковые ландшафты без до и после, создавая ощущение бесконечного музыкального поля, где слушатель может погрузиться в состояние внутреннего наблюдения.

Работа над новым альбомом выстраивается как художественный эксперимент — не столько как набор отдельных пьес, сколько как единое целостное пространство звука.

По словам композитора, впереди ждут многие истории, которые только предстоит рассказать, и Kluft станет первым шагом в этом новом цикле. Подробности треклиста и даты релиза пока не объявлены.

Читайте также: Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

Похожие новости

Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

10.12.25Tokyo Ambient Collective с Такахиро Кидо и Юки Муратой выпустили новый альбом — Winter Ambience

Проект Tokyo Ambient Collective, объединяющий участников групп Anoice и других коллективов, выпустил свой пятый альбом — Winter Ambience...

Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

09.12.25Саундтрек Макса Рихтера к фильму «Гамнет» номинирован на «Золотой глобус» 2026

Саундтрек Макса Рихтера к драме «Гамнет» получил номинацию на премию Golden Globe 2026. Альбом фигурирует в категории Best Original Score – Motion Picture.

Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

08.12.25Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья выпустил первый сингл «LUMINA» с нового альбома Aural – Song on Reality...

Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома

05.12.25Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт представил композицию «RAH» — первый сингл, открывающий новый альбом музыканта...

Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новым видео «the light», снятым в Москве

05.12.25Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новым видео «the light», снятым в Москве

Японские композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата, участники группы Anoice, представили новое музыкальное видео на композицию «the light»...

Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп

03.12.25Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп

Людовико Эйнауди рассказал о своих музыкальных истоках и том, как рок-группы 60–70-х годов повлияли на его авторский стиль...

Показать больше
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402