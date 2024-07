Вышла новая биография Джеймса Хорнера (James Horner) в альманахе композиторов.

На счету Хорнера более ста саундтреков, среди которых музыка к фильмам «Джуманджи», «Игры разума», «Троя», «Апокалипсис», «Храброе сердце». Стиль Хорнера узнаваем — в его эпичных музыкальных работах часто используются хоровые элементы и кельтские мотивы. В 1998 году Джеймс Хорнер стал обладателем двух наград «Оскар» за музыку к фильму «Титаник». А песня My Heart Will Go On, написанная для фильма в соавторстве с Уиллом Дженнингсом, получила три премии «Грэмми» и две премии «Золотой глобус». Саундтрек к этому грандиозному фильму-катастрофе Джеймса Кэмерона стал самым продаваемым оркестровым саундтреком всех времен. Через десять лет Хорнер написал музыку к еще одному блокбастеру Кэмерона — рекордсмену по кассовым сборам во всем мире, фильму «Аватар».

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/horner