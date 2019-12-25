Японский композиторский дуэт опубликовал новое видео, снятое этим летом на концерте в «Авиапарке». Такахиро и Юки вместе со струнным квартетом солистов CAGMO исполняют композицию missing группы Anoice из последнего альбома Ghost in the Clocks.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Уже в первых числах января 2020 года Такахиро Кидо и Юки Мурата вернутся в Россию с программой своих лучших и новых произведений в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/kido