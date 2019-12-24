Музыка Александра Деспла к драме «Маленькие женщины» вошла в шорт-лист номинации «Лучший саундтрек» премии «Оскар-2020». 170 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попали только 14. Помимо французского композитора удача улыбнулась в том числе Джону Уильямсу («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Томасу Ньюману («1917»), Майклу Джаккино («Кролик Джоджо»), Алану Сильвестри («Мстители: Финал») и Хильдур Гуднадоттир («Джокер»). Номинанты на премию будут объявлены 13 января 2020 года.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия “Оскар” за музыку к картинам “Отель Гранд Будапешт” и “Форма воды”, премия “Золотой глобус” — к драме “Разрисованная вуаль”, премия “Сезар” — к драме “Ржавчина и Кость”, две статуэтки “Грэмми” — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии “Король говорит!”, а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.





В следующем году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat