Уже неделю во всех кинотеатрах мира идет девятый эпизод фантастической саги, получивший название «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker). Фильм режиссера Джей Джей Абрамса (J.J. Abrams) завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и дает ответы на все загадки из предыдущих серий. Музыку к грандиозному финалу по традиции написал американский композитор Джон Уильямс — автор помпезных и пронзительных мелодий почти ко всем фильмам культовой фантастической саги.

Официальное издание включает в себя 19 композиций, в числе которых традиционное вступление Fanfare and Prologue. Знакомые темы вроде «Имперского марша» фрагментарно появляются в новых произведениях, таких как The Old Death Star, тем самым музыкальными средствами делая отсылку к предыдущим частям саги. Звуковая дорожка будет издана также на двойном виниле в 2020 году. По словам Уильямса, это его последняя работа для «Звездных войн». Впервые он написал музыку к франшизе еще в 1977 году. Работа над саундтреком к новому эпизоду заняла у композитора около шести-восьми месяцев. Следующим фильмом, для которого композитор напишет музыку, станет пятая часть приключенческого боевика «Индиана Джонс», запланированная к выходу в 2021 году. Напомним, что саундтрек к девятому эпизоду «Звездных войн» вошел в шорт-лист премии «Оскар-2020».

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса (John Williams), с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Подробнее с творчеством Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также статью о великих саундтреках из кино про бескрайний космос в нашей рубрике «Специальные материалы».