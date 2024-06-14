Композитор Ян Тирсен возвращается с новыми концертами

После прошлогоднего солд-аут концерта, композитор Ян Тирсен вновь вернется в Корк, чтобы 28 июня представить чувственный сет фортепиано с элементами электроники. Сосредоточившись на установлении личных связей и поиске людей и мест, которые были бы невозможны в рамках обычного тура, Тирсен в одиночку отправится в путешествие по Европе в одиночку на своём автофургоне, избегая автомагистралей и останавливаясь, чтобы выступить в сельских городах и деревнях параллельно с объявленными датами, но в более традиционных заведениях. Также он планирует каждый договариваться о том, чтобы каждый день перекусывать у друга, промоутера, владельца площадки или фаната. Карьера бретонского музыканта и композитора разделена между студийными записями, музыкальными коллаборациями и написанием саундтреков к фильмам. В своих последних живых выступлениях Тирсен использовал сэмплирование, перепрограммирование и рекомпозицию аудио для создания совершенно новых, неузнаваемых треков, по сравнению с их оригинальными версиями, представляя красиво текстурированный и захватывающий электронный мир.