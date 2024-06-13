Концерты летом в Перми

Концерты с оркестром этим летом в Перми
Концерты летом в Перми13.06.24
26 июня - Людовико Эйнауди, концерт при свечах, солисты оркестра CAGMO - Большой зал филармонии
Инфо и билеты: https://cagmo.ru/cities/prm
Совершенно новая концертная программа по музыке итальянского гения в прочтении виртуозных солистов оркестра CAGMO
Оркестр CAGMO выпустил множество популярных концертных программ, среди которых: «Симфония Король и Шут», «Симфония Ведьмак», «Симфония Death Note», «Симфония Геншин Импакт», «Симфония Атака Титанов», «Симфония Битлз», «Симфония Игра Престолов», «Симфония Герои Меча и Магии» и др. За последний год концерты CAGMO посетили более 400 тысяч зрителей.
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