Концерты летом в Перми

Оркестр CAGMO выпустил множество популярных концертных программ, среди которых: «Симфония Король и Шут», «Симфония Ведьмак», «Симфония Death Note», «Симфония Геншин Импакт», «Симфония Атака Титанов», «Симфония Битлз», «Симфония Игра Престолов», «Симфония Герои Меча и Магии» и др. За последний год концерты CAGMO посетили более 400 тысяч зрителей.