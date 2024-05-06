Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен, как бы странно это ни звучало, большую часть карьеры провел в тени собственной славы. В 2001 году он сочинил музыку к фильму «Амели» Жан-Пьера Жене и сразу после выхода фильма прославился на весь мир. Светлые, трогательные мелодии на фортепиано, пронзительные партии струнных и теплый, романтичный звук аккордеона - в представлении многих людей именно так звучит Франция. Тирсен придумал музыку, в которой есть все – вкус, цвет и запах целой страны, ее необычайной архитектуры, природы и культуры.

Между тем, сам композитор не в восторге от невероятной популярности музыки к «Амели». И до выхода фильма и после этого он был совсем не тем, кем его считают многие поклонники. «Я сыт по горло инструментальными мелодиями!», - не раз повторял Тирсен. Круг его интересов в музыке куда шире. Ян сторонник экспериментов. На живых шоу музыкант часто берется за электрогитару или с экспрессией рок-звезды играет на скрипке, поет, сотрудничает со многими исполнителями и музыкантами. В разное время в записи альбомов Тирсена принимали участие Лиз Фрейзер из группы Cocteau Twins, The Divine Comedy, Джейн Биркин.

Важную часть в творчестве композитора занимает остров Уэссан, где он обосновался в последние годы. Именно здесь Ян Тирсен сочинил свой первый успешный альбом La Phare в 1998 году. С тех пор композитор не раз возвращался туда в поисках вдохновения. Альбом EUSA (2016) он полностью посвятил острову, назвав его «музыкальной картой Уэссана». Здесь же было снято популярное лайв-видео Porz Goret. Годы спустя Тирсен снова сел за фортепиано. Он больше не в конфликте с ним да и с инструментальной музыкой в целом. И, о боже, как же он в этом хорош!