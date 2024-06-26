Исландский композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Он пишет:

"Я получил множество видео и записей с вашей версией моей небольшой импровизации и объединил некоторые из них в этот замечательный коллаж. Меня до сих пор поражает, как это нашло отклик у такого большого количества людей. Разнообразие интерпретаций показывает, сколько души исполнитель вкладывает в несколько простых символов на бумаге. Мне было очень приятно смотреть и слушать всех вас, включая тех, кто не попал в этот клип (ведь мы не можем вместить всё в 90 секунд!). Каждый из вас прекрасен и удивителен. Спасибо вам всем!"