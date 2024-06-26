Композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты

26.06.24

Исландский композитор Оулавюр Арналдс запустил флешмоб, записанный в разных уголках планеты, на композицию Happiness Does Not Wait. Он пишет:

"Я получил множество видео и записей с вашей версией моей небольшой импровизации и объединил некоторые из них в этот замечательный коллаж. Меня до сих пор поражает, как это нашло отклик у такого большого количества людей. Разнообразие интерпретаций показывает, сколько души исполнитель вкладывает в несколько простых символов на бумаге. Мне было очень приятно смотреть и слушать всех вас, включая тех, кто не попал в этот клип (ведь мы не можем вместить всё в 90 секунд!). Каждый из вас прекрасен и удивителен. Спасибо вам всем!"

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: neoclassica.ru/db

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