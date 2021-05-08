Новый альбом Kerber французского композитора и мультиинструменталиста представляет собой красивую, захватывающую и продуманно структурированную вселенную, в которой пронзительное фортепиано сливается с кинематографическими электронными пейзажами. Он был записан в Eskal, студии, которую Тирсен построил на Уэсане, острове, где живет композитор, расположенном в 30 километрах от западного побережья Бретани в Кельтском море. Альбом назван в честь часовни в небольшой деревне на острове, в то время как каждая дорожка акустически отображает ландшафт, окружающий дом Тирсена.

Kerber пронизан элементами звукового дизайна и современной электронной музыки, которые придают дополнительную динамику и неожиданные сюжетные повороты произведениям, которые можно было бы легко оставить в акустических версиях. По словам самого автора, он тем самым «исследует возможности бесконечной малости». Первым синглом стала пьеса Ker al Loch. Релиз Kerber ожидается 27 августа. Напомним, последний альбом Яна Тирсена под названием Portrait, который представляет собой сборник его лучших произведений, увидел свет в прошлом году.

Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена (Yann Tiersen) в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композитора Яна Тирсена в рамках серии мероприятий «Антология “Неоклассики”»: 8 июня — в Москве, 12 июня — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb.