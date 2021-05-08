«Неоклассика» дарит незабываемую возможность насладиться шедеврами культовых современных композиторов в живом исполнении. Оркестр CAGMO, заслуживший свое признание как у авторов с мировым именем, так и у преданных слушателей, перенесет в завораживающий мир трогательной, глубокой, искренней музыки, открыв новые грани современного композиторского искусства. В новой серии мероприятий каждый сможет найти концерт по своему вкусу, благодаря богатому разнообразию программ, составов и премьер.

Людовико Эйнауди вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Сегодня, когда сам Эйнауди уже долгое время не дает концертов с оркестром, агентство «Неоклассика», впервые познакомившее российских слушателей с творчеством этого прекрасного композитора, дарит уникальную возможность насладиться его лучшими произведениями в исполнении струнного оркестра CAGMO.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) — итальянский композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Ему принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к многочисленным шедеврам кино. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

CAGMO исполнит лучшие произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди для струнного оркестра: Санкт-Петербург — 21 мая, Москва — 23 июля. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi