Композитор Ричард Мелвилл Холл, больше известный как Moby, готовит новый альбом Reprise с оркестровыми аранжировками 13 своих наиболее известных произведений, созданных за 30-летнюю карьеру. Идея проекта родилась после симфонического концерта Moby с Лос-Анджелесским оркестром под управлением знаменитого дирижера Густаво Дудамеля (Gustavo Dudamel) в 2018 году в зале Walt Disney Concert Hall. В записи Reprise принимали участие музыканты Будапештского художественного оркестра (Budapest Art Orchestra), струнный квартет и артисты, среди которых джазмен Грегори Портер (Gregory Porter), Марк Ланеган (Mark Lanegan), постоянная вокалистка Moby Минди Джонс (Mindy Jones), вокалист группы My Morning Jacket Джим Джеймс (Jim James), кантри-певец Крис Кристофферсон (Kris Kristofferson) и другие. В произведении God Moving Over the Face of the Waters Ричарду Мелвиллу Холлу аккомпанирует известный неоклассический пианист Викингур Олафссон (Víkingur Ólafsson).

«Простите, если это кажется очевидным, но для меня главная задача музыки — передать эмоции и поделиться некоторыми аспектами человеческой ситуации с тем, кто это будет слушать. Мне нужна простота и уязвимость, а их можно получить в акустической или классической музыке», — делится мыслями композитор. Релиз нового альбома намечен на 28 мая. Кроме того, в этом году выйдет документальный фильм Moby Doc, в котором будут затронуты неизвестные подробности биографии артиста, его взгляды на жизнь и будущее общества.

Ричард Мелвилл Холл (Richard Melville Hall), больше известный как Moby — американский композитор, продюсер, автор двух десятков успешных альбомов, саундтреков к фильмам «Сказки Юга», «Свалка», лауреат многочисленных музыкальных премий, многократный номинант «Грэмми». Его композиции звучат в таких фильмах, как «Завтра не умрет никогда», «Крик», «Экстази», «Параллельный мир», «Святой» и многих других.