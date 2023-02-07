Вашему вниманию представляется новая версия композиции Experience итальянского маэстро Людовико Эйнауди, версия для соло фортепиано. Experience по праву считается одним из самых ярких произведений Эйнауди альбома In A Time Lapse, выпущенного в 2013 году.

Посмотрите изумительный кусочек видео со звукозаписи с участием Людовико:

Полную версию можно послушать здесь:

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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Прямо сейчас более чем в 30 городах России проходят концерты по музыке Людовико Эйнауди от «оркестра Неоклассика». Билеты и информация: https://neoclassica.ru/cagmo-einaudi/