В октябре 2023 композитор Флориан Кристл даст свой самый большой концерт в мюнхенском Театре Принца-регента! «Это будет самый большой концерт, который я когда-либо играл в Германии! Жду с нетерпением встречи в уникальной атмосфере прекрасного театра Prince Regent, чтобы насладиться красотой музыки вместе с вами», – приглашает композитор.

Страстный стиль игры Флориана Кристла и его не менее захватывающий и глубоко острый композиционный стиль показывают всеобъемлющую любовь мюнхенского композитора к музыке. Сочетание иногда успокаивающей, иногда мощной игры на фортепиано вместе с творческими струнными аранжировками делает музыку Флориана Кристла по-настоящему уникальной. Она страстно и эмоционально обращается к нашему внутреннему существу и делится воодушевляющим и устойчиво трогательным опытом.

Импровизация – самый важный творческий метод Флориана. Для него сочинение – это глубоко личный, почти интимный процесс, в котором композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Цель его сочинений состоит в том, чтобы создать индивидуально испытанное пространство; место, где в течение короткого времени речь идет только о том, чтобы «убежать от реальности, почувствовать мысли, затонувшие живыми».

В своей программе Флориан Кристл представляет работы из своего последнего альбома About Time с оркестром, а также подборку своих лучших произведений.

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В чарующих инструментальных скетчах Флориана Кристла (Florian Christl) есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.