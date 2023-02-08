Фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик побывал в гостях у Руне Расмуссена, датского ученого, занимающегося изучением скандинавских традиций, религии и веры в духов. В интервью они обсудили особенность подхода скальда к написанию песен, поговорили о влиянии природы на его творчество, перевели тексты и объяснили их смысл. Эйнар признался, что “его работа не переделывать старинную музыку, а писать своё, опираясь на мудрость прошлых лет”. Он убежден, что музыка группы Wardruna представляет собой мост к прошлому, диалог с прошлым.



Видео было снято во время фестиваля Midgardsblot 2022 в Норвегии.

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Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.