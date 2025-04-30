Томас Ньюман написал музыку для балета «О мышах и людях»30.04.25
Американский композитор Томас Ньюман представил запись своей первой балетной партитуры к постановке «О мышах и людях», созданной по мотивам одноимённого романа Джона Стейнбека. Альбом, выпущенный лейблом Sony Classical, стал результатом сотрудничества Ньюмана с хореографом Кэти Марстон и Чикагским балетом Joffrey Ballet, где спектакль был впервые представлен в 2022 году.
Музыка Ньюмана для балета отражает темы одиночества и стремления к новой жизни, присущие оригинальному произведению Стейнбека. Композитор отметил, что, как и в кино, в балете важно передать характеры и эмоции персонажей через музыку, что требует глубокого погружения в атмосферу времени и места действия.
Хореограф Кэти Марстон подчеркнула уникальность подхода Ньюмана к созданию музыкального сопровождения, отмечая его внимание к деталям и способность использовать необычные текстуры для усиления повествования. Совместная работа над балетом продолжалась более двух лет, включая регулярные онлайн-сессии в период пандемии.
Партитура балета включает элементы фолк-музыки: для передачи атмосферы Калифорнии времён Великой депрессии композитор использовал такие инструменты как мандолины, гитары и скрипки. Ньюман лично дирижировал записью, в которой приняли участие известные музыканты, включая Стива Тавальоне, Джорджа Дёринга, Луэнн Хомзи и Рика Кокса.
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Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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