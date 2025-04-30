Томас Ньюман написал музыку для балета «О мышах и людях»

Американский композитор Томас Ньюман представил запись своей первой балетной партитуры к постановке «О мышах и людях», созданной по мотивам одноимённого романа Джона Стейнбека. Альбом, выпущенный лейблом Sony Classical, стал результатом сотрудничества Ньюмана с хореографом Кэти Марстон и Чикагским балетом Joffrey Ballet, где спектакль был впервые представлен в 2022 году.

Музыка Ньюмана для балета отражает темы одиночества и стремления к новой жизни, присущие оригинальному произведению Стейнбека. Композитор отметил, что, как и в кино, в балете важно передать характеры и эмоции персонажей через музыку, что требует глубокого погружения в атмосферу времени и места действия.

Хореограф Кэти Марстон подчеркнула уникальность подхода Ньюмана к созданию музыкального сопровождения, отмечая его внимание к деталям и способность использовать необычные текстуры для усиления повествования. Совместная работа над балетом продолжалась более двух лет, включая регулярные онлайн-сессии в период пандемии.

Партитура балета включает элементы фолк-музыки: для передачи атмосферы Калифорнии времён Великой депрессии композитор использовал такие инструменты как мандолины, гитары и скрипки. Ньюман лично дирижировал записью, в которой приняли участие известные музыканты, включая Стива Тавальоне, Джорджа Дёринга, Луэнн Хомзи и Рика Кокса.

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