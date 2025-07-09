Оркестр из 1353 музыкантов исполнил «Ode to Joy» Бетховена и побил мировой рекорд

Оркестр из 1353 музыкантов исполнил «Ode to Joy» Бетховена и побил мировой рекорд09.07.25
6 июля 2025 года в немецком городе Реклингхаузен был побит мировой рекорд по количеству исполнителей в струнном оркестре. На главной площади у ратуши под открытым небом собрались 1353 музыканта, чтобы исполнить «Оду к радости» Людвига ван Бетховена — финал из его знаменитой Девятой симфонии.
Мероприятие проходило в непростых погодных условиях: участники выступали несмотря на дождь и ветер. Организатором и дирижёром выступил Расмус Бауманн, генеральный музыкальный директор Вестфальского симфонического оркестра. Он отметил символическую значимость выбора произведения: «Это европейский гимн. Идея о том, что музыка объединяет людей, прекрасно подходит для такого события».
Новый рекорд официально зарегистрирован как самый большой струнный оркестр в истории. Предыдущий был установлен в Гонконге в 2018 году.
Одна из участниц события, скрипачка Анне Штипедли, прокомментировала: «Теперь мы вправе гордиться тем, что смогли осуществить эту идею. А почему бы нам не повторить это ещё раз?»
Несмотря на рекорд, достигнутый в Реклингхаузене, он не превосходит общий рекорд по числу музыкантов в оркестре. Абсолютное достижение по этому показателю принадлежит Венесуэле: 13 ноября 2021 года в Каракасе выступил коллектив из 8573 человек, организованный Национальной системой детских и молодёжных оркестров и хоров «Эль Система».
Тем не менее, событие в Германии стало важным культурным жестом, подчеркнувшим силу музыкального сообщества и роль классической музыки как инструмента объединения. «Ода к радости» в этот день прозвучала не только как музыкальное произведение, но и как символ единства, преемственности и вдохновения.
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