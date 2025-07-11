Оулавюр Арналдс поделился музыкальным видео на композицию «A Dawning»

Исландский композитор, продюсер и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс выпустил музыкальное видео на заглавную композицию альбома A Dawning — совместного проекта с ирландским музыкантом Эйном Френчем, более известным под псевдонимом Talos. Этот альбом стал последней работой Френча, который скончался до завершения записи. Арналдс взял на себя задачу довести проект до конца, превратив его в тонкое и личное размышление о дружбе, утрате и совместном творчестве.

Режиссёром клипа выступил Ниалл О’Брайен. Музыкальное видео снимали в Ирландии и Исландии — между Уэст-Корком и Рейкьявиком. Визуально это поэтичный и наблюдательный фильм, собранный из серии «живых натюрмортов» с участием реальных людей и реальных мест. Сюжет выстраивается вокруг повседневной жизни, воспоминаний, ритуалов, личных трансформаций и молчаливой устойчивости, которая приходит вместе с переживанием утраты.

По словам О’Брайена, основная идея работы — это принятие жизни как процесса, который продолжается, несмотря ни на что: «Мне всегда казалось, что суть этого видео — в движении жизни вперёд. Как бы ни было трудно, мы продолжаем. Этот фильм позволяет увидеть богатство самой обыденности и то, как простые вещи приобретают эпическое значение, если вдуматься в то, что значит — просто жить. Вся слава жизни — в деталях».

Композиция «A Dawning» открывает альбом и стала центральной в его концепции. В ней — тонкий диалог двух творческих голосов, объединённых не только музыкальными идеями, но и глубоким человеческим переживанием. Видео подчеркивает эти мотивы, создавая визуальную партитуру к музыке, наполненной светлой меланхолией, теплом и присутствием.

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