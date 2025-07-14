Состоялся релиз нового альбома Оулавюра Арналдса — A Dawning

Состоялся релиз нового альбома исландского композитора и мультиинструменталиста Оулавюра Арналдса — A Dawning. Пластинка, записанная совместно с покойным ирландским музыкантом Эйном Френчем (известным под сценическим именем Talos), представляет собой личный и вдумчивый проект, в котором современная неоклассика соединяется с эмоциональной глубиной авторской песни.

Работа над альбомом началась ещё при жизни Френча, но была завершена Арналдсом в одиночку после того, как его соавтор скончался. В этом контексте A Dawning — не просто музыкальный релиз, а художественный отпечаток, передающий как процесс совместного творчества, так и опыт утраты и принятия.

Композиции на альбоме выдержаны в характерной для Арналдса стилистике: камерная оркестровка, минимализм, тонкая работа с тембром и пространством. В альбоме также звучат голоса друзей и коллег музыкантов — в частности, Niamh Regan, Ye Vagabonds и Sandrayati Fay — придающие работе особую интонационную многослойность.

Название альбома — A Dawning (в переводе с английского — «Рассвет») — символизирует как начало творческого союза между Арналдсом и Френчем, так и новый этап, связанный с осмыслением потери. Среди ключевых треков — одноимённая композиция, сопровождаемая видеоклипом, снятым в Исландии и Ирландии режиссёром Ниалом О’Брайеном. В видео особое внимание уделяется простым человеческим моментам, ритуалам памяти и преемственности.

Завершая работу над A Dawning, Арналдс отмечал, что этот проект стал не только музыкальным, но и экзистенциальным переживанием: «Иногда мне казалось, что моя единственная причина продолжать работать над этим альбомом — дать Эйну повод жить. Это не столько бегство, сколько жизненная сила».

В день релиза композитор написал в социальных сетях:

«Я с волнением и трепетом сообщаю, что A Dawning наконец-то вышел в свет. Эти композиции рассказывают историю нашей дружбы во всей её полноте. Через всё, что нам довелось пережить, музыка стала для нас местом утешения, поводом для встреч, пространством, куда можно было направить свою скорбь. Это — празднование жизни и того времени, что мы провели вместе, как друзья и как сообщество.

Благодарю всех, кто помог воплотить A Dawning в реальность — наших друзей, семьи, соавторов и всех, кто поддерживал нас в этом пути. Без вас этого бы не случилось.

Надеюсь, я сделал всё, чтобы ты мог мной гордиться, брат».

Читайте также: Интервью Оулавюра Арналдса о его самом личном альбоме — A Dawning