Александр Деспла напишет музыку для фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»25.04.25
Французский композитор Александр Деспла, двукратный лауреат премии «Оскар», назначен автором оригинального саундтрека к новому фильму франшизы «Мир Юрского периода» — «Мир Юрского периода: Возрождение». Об этом официально сообщил журнал Entertainment Weekly в преддверии премьеры фильма, запланированной на 2 июля 2025 года.
Работа Деспла станет важным звеном в преемственности музыкальной традиции серии, начало которой положил Джон Уильямс в 1993 году, создав один из самых узнаваемых саундтреков в истории кинематографа. Как отметил сам композитор, его задача заключается в том, чтобы тонко вплести отсылки к мотивам Уильямса в новое музыкальное полотно, соответствующее визуальному и драматургическому стилю режиссёра Гарета Эдвардса.
Фильм продолжает сюжетную линию после «Мир Юрского периода: Господство» (2022). В центре истории — героиня по имени Зора Беннет (в исполнении Скарлетт Йоханссон), возглавляющая экспедицию на опасный остров, населённый динозаврами. Цель миссии — выполнение задания от фармацевтической корпорации, однако ситуация осложняется после встречи с выжившими после нападения морских динозавров — семьёй Дельгадо. В актёрском составе также задействованы Махершала Али и Джонатан Бейли.
Для Александра Деспла это первая работа в рамках франшизы «Мир Юрского периода», однако его композиторская карьера насчитывает десятки знаковых проектов. Среди наиболее известных — «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды», за которые он был удостоен премии «Оскар», а также «Древо жизни» и музыка к другим фильмам режиссёра Уэса Андерсона, с которым он сотрудничает в седьмой раз. В 2025 году также ожидается выход двух других картин с участием композитора — Frankenstein Гильермо дель Торо и The Phoenician Scheme Уэса Андерсона.
Читайте также: Инон Цур о саундтреках к играм и работе с Imagine Dragons: Интервью
Пожалуй, нет такого шедевра, к которому бы не написал музыку Александр Деспла. Его музыка помогла найти путь к сердцу зрителя десяткам известных картин, от блокбастеров до фестивальных хитов. В послужном списке маэстро саундтреки к более чем ста фильмам. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Лука Д'Альберто поделился ремиксом на композицию «Tomorrow»25.04.25
Лука Д'Альберто продолжает экспериментировать с жанровыми границами современной классики, представив техно-ремикс на композицию «Tomorrow»...
Инон Цур о саундтреках к играм и работе с Imagine Dragons: Интервью18.04.25
В интервью, записанном в его студии в Лос-Анджелесе, композитор Инон Цур рассказал о своей философии, новых проектах и неожиданной миссии на Луну...
Людовико Эйнауди поделился live-версией композиции «Pathos»17.04.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил live-версию композиции «Pathos» с нового альбома The Summer Portraits...
Дастин О’Хэллоран написал музыку для режиссёрского дебюта Скарлетт Йохансон16.04.25
Американский композитор Дастин О’Хэллоран стал автором саундтрека к фильму «Великая Элеонор» (Eleanor the Great) — режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...
Дэвид Невью поделился новой композицией «The Old Rugged Cross»14.04.25
Американский композитор и пианист Дэвид Невью выпустил новую композицию — авторскую аранжировку классического христианского гимна «The Old Rugged Cross»...
Вышел новый альбом Питера Грегсона — «Peter Gregson»11.04.25
Британский виолончелист и композитор Питер Грегсон представил свой новый альбом Peter Gregson — полноформатную работу, носящую его собственное имя...