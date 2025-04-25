Александр Деспла напишет музыку для фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Французский композитор Александр Деспла, двукратный лауреат премии «Оскар», назначен автором оригинального саундтрека к новому фильму франшизы «Мир Юрского периода» — «Мир Юрского периода: Возрождение». Об этом официально сообщил журнал Entertainment Weekly в преддверии премьеры фильма, запланированной на 2 июля 2025 года.

Работа Деспла станет важным звеном в преемственности музыкальной традиции серии, начало которой положил Джон Уильямс в 1993 году, создав один из самых узнаваемых саундтреков в истории кинематографа. Как отметил сам композитор, его задача заключается в том, чтобы тонко вплести отсылки к мотивам Уильямса в новое музыкальное полотно, соответствующее визуальному и драматургическому стилю режиссёра Гарета Эдвардса.

Фильм продолжает сюжетную линию после «Мир Юрского периода: Господство» (2022). В центре истории — героиня по имени Зора Беннет (в исполнении Скарлетт Йоханссон), возглавляющая экспедицию на опасный остров, населённый динозаврами. Цель миссии — выполнение задания от фармацевтической корпорации, однако ситуация осложняется после встречи с выжившими после нападения морских динозавров — семьёй Дельгадо. В актёрском составе также задействованы Махершала Али и Джонатан Бейли.

Для Александра Деспла это первая работа в рамках франшизы «Мир Юрского периода», однако его композиторская карьера насчитывает десятки знаковых проектов. Среди наиболее известных — «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды», за которые он был удостоен премии «Оскар», а также «Древо жизни» и музыка к другим фильмам режиссёра Уэса Андерсона, с которым он сотрудничает в седьмой раз. В 2025 году также ожидается выход двух других картин с участием композитора — Frankenstein Гильермо дель Торо и The Phoenician Scheme Уэса Андерсона.

Читайте также: Инон Цур о саундтреках к играм и работе с Imagine Dragons: Интервью