Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»17.12.24
Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил музыкальное видео к обновленной версии «Malinconica». Оригинальная версия, исполненная на фортепиано, вошла в его последний альбом In Our Hearts.
Лука Д'Альберто известен своим оригинальным подходом к неоклассической музыке и сочетании традиционных элементов с современными. В видео Лука демонстрирует создание музыки, используя виолончель, скрипку, фортепьяно и грувбокс. Клип олицетворяет все этапы работы над треком, от композиции до постпродакшена, которые он выполняет самостоятельно.
«Malinconica (Rework)» звучит еще более гармоничнее благодаря многослойному звучанию инструментов, которые композитор объединяет в цельное произведение. Эта интерпретация сохраняет оригинальный замысел, добавляя ему новой глубины и выразительности.
Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Луки Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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