Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»

Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил музыкальное видео к обновленной версии «Malinconica». Оригинальная версия, исполненная на фортепиано, вошла в его последний альбом In Our Hearts.

Лука Д'Альберто известен своим оригинальным подходом к неоклассической музыке и сочетании традиционных элементов с современными. В видео Лука демонстрирует создание музыки, используя виолончель, скрипку, фортепьяно и грувбокс. Клип олицетворяет все этапы работы над треком, от композиции до постпродакшена, которые он выполняет самостоятельно.

«Malinconica (Rework)» звучит еще более гармоничнее благодаря многослойному звучанию инструментов, которые композитор объединяет в цельное произведение. Эта интерпретация сохраняет оригинальный замысел, добавляя ему новой глубины и выразительности.