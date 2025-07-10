Филип Гласс поделился композицей «Gangri» — совместной работой с тибетским композитором Тензин Чугьял

Филип Гласс поделился композицей «Gangri» — совместной работой с тибетским композитором Тензин Чугьял10.07.25
Американский композитор Филип Гласс и тибетский музыкант и вокалист Тензин Чугьял выпустили совместную композицию под названием «Gangri», которая стала первым синглом с их грядущего альбома Be the Sky. Релиз альбома запланирован на 4 июля.
Композиция Gangri (в переводе с тибетского — «Снежные горы») представляет собой выразительное и камерное соединение элементов тибетской молитвенной традиции и современной классики. В записи трека приняли участие пианист Алекс Ринг Грей, обладатели премии «Грэмми» — струнный квартет Scorchio, а также детский хор Тибетской деревни в Дхарамсале (Индия).
Произведение посвящено 90-летию Далай-ламы XIV и содержит как музыкальное, так и текстовое послание, наполненное темами преданности, духовной устойчивости и сострадания. Основой текста послужила классическая тибетская молитва о благополучии духовного лидера:
«В стране, окружённой снежными горами, Источник счастья и пользы для всех существ — Всесострадательный Тензин Гьяцо, океан мудрости, Да пребудет он с нами, пока не прекратится сансара».
Музыкальное оформление композиции минималистично и в то же время насыщено нюансами. Оно подчёркивает лирику и вокал Чугьяла, создавая атмосферу созерцательности. Струнные партии и детский хор придают произведению возвышенную эмоциональность, при этом сохраняя сдержанную музыкальную форму, характерную для позднего творчества Филипа Гласса.
Режиссёром видео к композиции выступил Тензин Цеванг. Визуальный ряд дополнен работами тибетского художника Тензинга Ригдола, оформившего обложку сингла. В создании проекта также участвовали продюсеры Алекс Ринг Грей и Тензин Чугьял.
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В свои 88 Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.
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