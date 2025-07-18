Ю-Пэн Чэнь стал первым китайским композитором на лейбле Deutsche Grammophon

Известный китайский композитор, продюсер и пианист Ю-Пэн Чэнь стал первым представителем Китая, подписавшим контракт с легендарным немецким лейблом Deutsche Grammophon — одним из самых престижных в мире классической и неоклассической музыки.

Чэнь приобрёл широкую известность благодаря работе над саундтреками к видеоиграм, в частности — к глобально успешному проекту Genshin Impact. Его масштабные оркестровые партитуры и выразительные мелодии нашли отклик у миллионов слушателей по всему миру, а сам он стал одним из самых узнаваемых композиторов в области современной оркестровой музыки.

Лейбл Deutsche Grammophon планирует переиздать его альбом Fantasyland в делюкс-версии с четырьмя бонус-треками. Релиз ожидается осенью 2025 года. Первым синглом с предстоящего издания стала композиция «Summer Fantasy», которая уже доступна на цифровых платформах.

Присоединение Ю-Пэн Чэня к Deutsche Grammophon знаменует собой важный шаг как для лейбла, так и для китайской академической сцены: впервые в истории компании китайский композитор официально становится её артистом. Этот шаг также отражает растущую роль Восточной Азии в глобальном музыкальном пространстве и расширение жанровой и культурной палитры самого лейбла.