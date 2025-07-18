Ю-Пэн Чэнь стал первым китайским композитором на лейбле Deutsche Grammophon

Ю-Пэн Чэнь стал первым китайским композитором на лейбле Deutsche Grammophon18.07.25
Известный китайский композитор, продюсер и пианист Ю-Пэн Чэнь стал первым представителем Китая, подписавшим контракт с легендарным немецким лейблом Deutsche Grammophon — одним из самых престижных в мире классической и неоклассической музыки.
Чэнь приобрёл широкую известность благодаря работе над саундтреками к видеоиграм, в частности — к глобально успешному проекту Genshin Impact. Его масштабные оркестровые партитуры и выразительные мелодии нашли отклик у миллионов слушателей по всему миру, а сам он стал одним из самых узнаваемых композиторов в области современной оркестровой музыки.
Лейбл Deutsche Grammophon планирует переиздать его альбом Fantasyland в делюкс-версии с четырьмя бонус-треками. Релиз ожидается осенью 2025 года. Первым синглом с предстоящего издания стала композиция «Summer Fantasy», которая уже доступна на цифровых платформах.
Присоединение Ю-Пэн Чэня к Deutsche Grammophon знаменует собой важный шаг как для лейбла, так и для китайской академической сцены: впервые в истории компании китайский композитор официально становится её артистом. Этот шаг также отражает растущую роль Восточной Азии в глобальном музыкальном пространстве и расширение жанровой и культурной палитры самого лейбла.
Похожие новости
Людовико Эйнауди поделился треком «Pathos» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди15.07.25
Людовико Эйнауди представил новую версию композиции «Pathos» — переработанную интерпретацию своего сына, композитора и продюсера Лео Эйнауди...
Состоялся релиз нового альбома Оулавюра Арналдса — A Dawning14.07.25
Состоялся релиз нового альбома исландского композитора Оулавюра Арналдса — A Dawning. Пластинка записана совместно с ирландским музыкантом Эйном Френчем...
Оулавюр Арналдс поделился музыкальным видео на композицию «A Dawning»11.07.25
Исландский композитор, продюсер и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс выпустил музыкальное видео на заглавную композицию альбома A Dawning...
Филип Гласс поделился композицей «Gangri» — совместной работой с тибетским композитором Тензин Чугьял10.07.25
Американский композитор Филип Гласс и тибетский музыкант и вокалист Тензин Чугьял выпустили совместную композицию под названием «Gangri»...
Оркестр из 1353 музыкантов исполнил «Ode to Joy» Бетховена и побил мировой рекорд09.07.25
В Германии был побит мировой рекорд по количеству исполнителей в струнном оркестре. На главной площади под открытым небом собрались 1353 музыканта...
Интервью Оулавюра Арналдса о его самом личном альбоме — A Dawning08.07.25
Оулавюр Арналдс прокомментировал завершение своего самого личного альбома — A Dawning, записанного вместе с ирландским музыкантом Эйном Френчем...