Вышел посмертный альбом Opus композитора Рюити Сакамото

09.08.24

«Искусство вечно, жизнь коротка» – так звучит слоган последней концертной фортепианной работы японского композитора Рюити Сакамото. Альбом представляет 20 фортепианных композиций общей продолжительностью полтора часа. Это своего рода ретроспектива, путешествие по полувековому творческому пути мастера.

Альбом включает в себя сольные фортепианные версии саундтреков, ставших основой наследия Сакамото. Среди них – величественная тема к фильму Бернардо Бертолуччи «Последний император», получившая премию «Оскар» за лучшую музыку (первая победа композитора в этой номинации). Впервые на альбоме представлена запись композиции «Tong Poo», созданной в ранний период творчества Сакамото с группой Yellow Magic Orchestra – пионерами электронной музыки 1970-х годов.

Все композиции записаны в токийской студии NHK 509 Studio без зрителей в 2022 году. Запись сохранила естественность исполнения, включая звуки педали пианино и дыхание музыканта. Черно-белый документальный фильм, снятый сыном Сакамото Нэо Сорой, запечатлел процесс записи альбома. Из-за слабого здоровья композитора, запись проходила с перерывами в течение нескольких дней. Фильм стал трогательным свидетельством преданности музыке, которая сопровождала Сакамото до самого конца.

Музыкальное наследие Рюити Сакамото настолько обширно и многогранно, что даже самые преданные поклонники едва ли способны охватить весь спектр его творчества. Именно поэтому «Opus» ощущается не как окончательная точка, а скорее как переходный этап, запечатлевший финальное живое выступление композитора. Альбом обещает открыть его музыку заново как для давних почитателей, так и для новых слушателей.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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