Людовико Эйнауди поделился треком «Pathos» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди

Итальянский композитор Людовико Эйнауди представил новую версию композиции «Pathos» — переработанную интерпретацию своего сына, композитора и продюсера Лео Эйнауди. Трек вышел в рамках совместного EP «Einaudi vs Einaudi», релиз которого ожидается в ближайшее время.

Композиция «Pathos» — одна из восьми пьес из альбома The Summer Portraits, заново осмысленных Лео Эйнауди, чья карьера охватывает работу в театре, кино и современной поп-музыке. Перезаписанный трек сочетает фирменную меланхолию и выразительность оригинала с более насыщенной звуковой палитрой, отражающей индивидуальный стиль младшего Эйнауди.

Работа над проектом велась в легендарной студии Abbey Road в Лондоне. «Это мы с моим сыном Лео в Abbey Road Studios ровно год назад», — поделился Людовико Эйнауди в своих социальных сетях, приурочив релиз сингла к годовщине сессии.

Совместный мини-альбом Einaudi vs Einaudi обещает стать диалогом двух поколений композиторов: эмоциональная камерность Людовико вступает в творческое взаимодействие с более кинематографическим и экспериментальным подходом Лео. Проект поднимает вопросы преемственности, влияния и индивидуального художественного взгляда — сквозь призму семейной связи.

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