Людовико Эйнауди поделился треком «Pathos» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди

Людовико Эйнауди поделился треком «Pathos» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди15.07.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди представил новую версию композиции «Pathos» — переработанную интерпретацию своего сына, композитора и продюсера Лео Эйнауди. Трек вышел в рамках совместного EP «Einaudi vs Einaudi», релиз которого ожидается в ближайшее время.
Композиция «Pathos» — одна из восьми пьес из альбома The Summer Portraits, заново осмысленных Лео Эйнауди, чья карьера охватывает работу в театре, кино и современной поп-музыке. Перезаписанный трек сочетает фирменную меланхолию и выразительность оригинала с более насыщенной звуковой палитрой, отражающей индивидуальный стиль младшего Эйнауди.
Работа над проектом велась в легендарной студии Abbey Road в Лондоне. «Это мы с моим сыном Лео в Abbey Road Studios ровно год назад», — поделился Людовико Эйнауди в своих социальных сетях, приурочив релиз сингла к годовщине сессии.
Совместный мини-альбом Einaudi vs Einaudi обещает стать диалогом двух поколений композиторов: эмоциональная камерность Людовико вступает в творческое взаимодействие с более кинематографическим и экспериментальным подходом Лео. Проект поднимает вопросы преемственности, влияния и индивидуального художественного взгляда — сквозь призму семейной связи.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты «Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах» — оригинальный проект Оркестра Неоклассика по переосмыслению музыки композитора, высоко оцененный самим Людовико Эйнауди. Билеты и информация: https://cagmo.ru/ler
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