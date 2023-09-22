CAGMO Idol Orchestra представляет уникальную концертную программу Piano Dorama для соло фортепиано по самым значимым композициям знаменитых дорам.

Солист CAGMO Idol Orchestra Шин Джихо – талантливый южнокорейский пианист и композитор, прославившийся не только виртуозной игрой на фортепиано и сотрудничеством с популярными айдолами, но и участием в южнокорейских шоу, дорамах, масштабных коммерческих и государственных проектах.

Написание композиций для южнокорейских дорам и участие в них в качестве актера вдохновило Джихо на создание фортепианной концертной программы Piano Dorama. Уникальные аранжировки и высокое мастерство композитора придали новое неповторимое звучание саундтрекам, знакомым всем поклонникам жанра.

Концертная программа Piano Dorama в виртуозном исполнении Шин Джихо – это атмосферное музыкальное путешествие в мир любимых дорам. Инструментальное звучание популярных композиций покорит как поклонников корейской культуры, так и любителей современной классической музыки. После каждого концерта у вас есть возможность посетить автограф – сессию с Шин Джихо и поделиться эмоциями с композитором. В программе концерта композиции из дорам: «Потомки солнца», «Гоблин» (Токкэби), «Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё», «Мальчики краше цветов», «Любовь приходит с неба», «Человек со звезды», «Отряд Хваран», «Итэвон класс», «Небесный замок», «Вернуться в 1988», «Что случилось с секретарем Ким?». Билеты и информация: https://cagmo.ru/pd

Виртуозный корейский пианист Шин Джихо (Shin Jiho) — участник популярного телешоу «Звездный король», исполнитель ярких ролей в романтических телесериалах «Тайный роман», «Сыр в мышеловке», «Дождь Любви», мюзикле «Моби Дик». В юности он дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки.



Читайте также: Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом Like a breath