Композитор Юки Мурата выпустила видео импровизации на фортепиано. “Это белое пианино я получил от моей матери. Оно пришло в дом моих родителей до того, как я родилась, и я частенько засыпала под ним в детстве. Это мое любимое старое фортепиано с ностальгическим звуком. Сейчас оно стоит в нашей студии.” – поделилась Юки.

Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.