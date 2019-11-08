Аргентинский композитор опубликовал мини-альбом Verve Epilogue, в который включены альтернативные версии пьес Purples и Dancing Waters.

Выходу оригинального альбома несколько лет назад помешала роковая случайность. В тот самый вечер, когда музыкант закончил работу над новым материалом, компьютер и два жестких диска, на которых были сохранены файлы, были украдены из машины Плано. Попытки композитора за денежное вознаграждение вернуть хотя бы треки оказались тщетными. Аргентинцу понадобился не один год, чтобы оправиться и записать свой третий лонгплей Verve, ставший для музыканта настоящим творческим триумфом.

Аргентинский композитор и пианист Себастьян Плано с детства рос в семье музыкантов, изучал классику, увлекался роялем и электронной музыкой. Уже в восемь лет он слушал альбомы Вангелиса, а свои первые произведения начал писать, будучи подростком. Его записи являют собой тонкую минималистичную смесь акустических инструментов и электронного саунда, вдохновленную творчеством Нильса Фрама, Оулавюра Арналдса и группы Sigur Ros. Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль. В своих треках Плано часто использует главный инструмент танго – бандонеон. При этом он не питает излишний пиетет к академической музыке и традициям. Творчеству композитора не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В следующем году аргентинский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших произведений. 28 марта Себастьян отыграет концерт в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 29 марта, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano